El Torneo BetPlay 2025 entra en una fase definitiva y el partido entre Jaguares y Cúcuta Deportivo promete emociones fuertes. El compromiso, correspondiente a la Fecha 4 de los cuadrangulares semifinales, se disputará este sábado 15 de noviembre en el estadio Jaraguay, Municipal de Montería, desde las 4:10 p.m. (hora en Colombia).

Será un duelo entre el equipo que ya aseguró su ascenso a la Liga BetPlay 2026 y el que lucha por acompañarlo en el regreso a la máxima categoría. Ambos llegan invictos en esta fase. Jaguares, dirigido por Álvaro Hernández, busca consolidar su dominio del año tras sellar el ascenso anticipadamente, mientras que el visitante lidera su grupo y pelea por meterse en la final del semestre.

Torneo BetPlay: Dónde ver Jaguares vs Cúcuta Deportivo EN VIVO

El compromiso Jaguares vs Cúcuta Deportivo se podrá ver en vivo y en exclusiva por Win+ Fútbol. Además, los aficionados tendrán la opción de seguirlo online a través de la plataforma Win Play, disponible para suscriptores en todo el país.

Detalles del partido:

Fecha: sábado 15 de noviembre de 2025

sábado 15 de noviembre de 2025 Hora: 4:10 p.m. (Colombia)

4:10 p.m. (Colombia) Estadio: Jaraguay, Municipal de Montería

Jaraguay, Municipal de Montería Transmisión TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Transmisión online: Win Play

El encuentro se jugará en el estadio Jaraguay, con capacidad para más de 12 mil espectadores. Será un ambiente de fiesta, ya que los hinchas locales celebrarán el regreso oficial de Jaguares a la Liga BetPlay, mientras el Cúcuta llega decidido a mantener su liderato en la zona y acercarse a la final del semestre.

Árbitros designados para el partido en Montería por los cuadrangulares

La Dimayor confirmó la designación arbitral para este duelo clave de los cuadrangulares:

Árbitro principal: Andrés Rojas (Bogotá)

Andrés Rojas (Bogotá) Asistente 1: Jheison Castro (Bogotá)

Jheison Castro (Bogotá) Asistente 2: Jhon Cardona (Caldas)

Jhon Cardona (Caldas) VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)

El experimentado árbitro Andrés Rojas será el encargado de impartir justicia en un compromiso que promete alta intensidad y una definición apretada, teniendo en cuenta lo que ambos equipos se juegan en esta fase del torneo.

Así llegan Jaguares y Cúcuta Deportivo al partido en Jaraguay

El equipo de Álvaro Hernández ya logró su principal objetivo: el ascenso a la Liga BetPlay 2026. Lo consiguió matemáticamente en la jornada anterior tras empatar 2-2 con el Cúcuta Deportivo, alcanzando una ventaja inalcanzable en la tabla de reclasificación.

Sin embargo, el conjunto monteriano no se conforma. Jaguares quiere coronarse campeón de los dos semestres y sellar su regreso a la máxima categoría con broche de oro. Fue líder del Todos contra Todos con 37 puntos y mantiene el invicto en los cuadrangulares, donde suma 5 unidades en tres fechas (una victoria y dos empates).

Cúcuta Deportivo: líder y candidato firme a la final

Por su parte, Cúcuta Deportivo, bajo la dirección de Nelson Flórez, es el actual líder del cuadrangular. Clasificó a esta fase como tercero de la fase regular, con 30 unidades, y ha mantenido un rendimiento notable en el tramo final del campeonato. Ganó sus dos primeros encuentros -ante Internacional de Palmira (0-1) y Atlético Huila (2-1)- y empató el más reciente frente a Jaguares.

Ese resultado lo mantiene en la cima del grupo, con 7 puntos, aunque con Jaguares pisándole los talones. El cuadro motilón sabe que una victoria en Montería lo dejaría muy cerca de disputar la final del Torneo BetPlay II-2025, y, de conseguir el título, podría aspirar al segundo ascenso a la Liga BetPlay 2026, dependiendo de la reclasificación.

Un duelo de alto nivel en los cuadrangulares del Torneo BetPlay

El Jaguares vs Cúcuta Deportivo reúne todos los ingredientes de un gran partido: dos equipos invictos, un estadio lleno y la posibilidad de definir el rumbo del grupo. Jaguares, ya ascendido, quiere ratificar su dominio del año; Cúcuta, en cambio, pelea por alcanzar la final y mantener vivo su sueño de volver a Primera División.

El balón rodará en Montería a las 4:10 p.m., con transmisión exclusiva por Win+ Fútbol y Win Play, en un duelo que promete ser uno de los más vibrantes de esta fase semifinal del Torneo BetPlay 2025.