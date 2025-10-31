Los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2025-II continúan con un duelo que promete emociones y buen fútbol. Este viernes 31 de octubre, el Internacional de Palmira recibirá a Cúcuta Deportivo en el estadio Francisco Rivera Escobar, en un encuentro correspondiente a la Fecha 1 de esta fase del campeonato. El compromiso se disputará desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia) y marcará el inicio del camino de ambos equipos hacia la gran final por el ascenso.

Tanto Internacional como Cúcuta llegan con motivaciones distintas, pero con la misma meta: ganar el cuadrangular y lograr el título del semestre que los acerque a la Liga BetPlay 2026. El conjunto vallecaucano ha sido una de las sorpresas positivas del torneo, mientras que los motilones, con su historia y peso institucional, quieren volver al lugar que consideran propio: la primera división del fútbol colombiano.

Dónde ver Internacional vs Cúcuta Deportivo en TV y online

El compromiso entre Internacional y Cúcuta Deportivo tendrá transmisión exclusiva por televisión en Win+ Fútbol, señal oficial del Torneo BetPlay Dimayor. Además, el encuentro podrá verse online a través de la plataforma Win Play, disponible para suscriptores en la aplicación móvil, con transmisión en alta definición y comentarios previos y posteriores al partido.

TV: Win+ Fútbol (señal por suscripción)

Win+ Fútbol (señal por suscripción) Streaming: Win Play (suscripción activa)

Win Play (suscripción activa) Hora del partido: 7:30 p.m. (hora de Colombia)

Esta cobertura permitirá a los hinchas de ambos equipos seguir cada detalle del encuentro, con análisis tácticos y entrevistas exclusivas al finalizar el compromiso.

Árbitro del partido Internacional vs Cúcuta Deportivo de cuadrangulares

La Comisión Arbitral de la Dimayor designó a Camilo Colmenares (Boyacá) como juez central del compromiso. Estará acompañado por Andrés Martínez (Bogotá) y Freddy Garcés (Casanare) como asistentes, mientras que en el VAR estará Néver Manjarrez (Córdoba).

El equipo arbitral será el encargado de dirigir un partido clave en el inicio de los cuadrangulares, donde cada punto es determinante para mantener vivas las aspiraciones de clasificación a la final.

Así llegaron Internacional y Cúcuta Deportivo a los cuadrangulares

Internacional de Palmira protagonizó una campaña terminando en la quinta posición de la tabla con 28 puntos en 16 jornadas. Con Héctor Cárdenas como DT, llega con la confianza de haber cumplido su primer objetivo: clasificar entre los ocho mejores, pero consciente de que ahora empieza una nueva historia donde los márgenes de error son mínimos.

Por su parte, Cúcuta Deportivo finalizó la fase regular en la tercera casilla, acumulando 30 puntos. Los dirigidos por Nelson Flórez fueron protagonistas desde el inicio del torneo, mostrando un juego equilibrado y una de las defensas menos vencidas del campeonato. Con experiencia en su plantilla y un público que lo respalda masivamente, el equipo rojinegro es uno de los grandes candidatos al título.

El estadio Francisco Rivera Escobar, listo para la fiesta en cuadrangulares del Torneo BetPlay

El Francisco Rivera Escobar de Palmira será el escenario de este atractivo duelo. Con capacidad para cerca de 12.000 espectadores, el estadio será testigo de un ambiente de fiesta, con la afición local acompañando al Internacional en uno de los partidos más importantes de su corta historia profesional.

Las autoridades locales y la organización del torneo han dispuesto medidas especiales de seguridad para garantizar el desarrollo normal del evento, que promete ser uno de los más llamativos de la jornada inaugural de los cuadrangulares.

Lo que se juega en Palmira

El Torneo BetPlay 2025-II entra en su etapa más exigente. Cada punto cuenta y la diferencia entre avanzar o quedar eliminado puede depender de un detalle. Tanto Internacional como Cúcuta Deportivo saben que un buen comienzo es fundamental para tomar ventaja en el grupo y mantenerse en la pelea por el título.

Con estilos opuestos -la presión constante de Internacional y la experiencia de Cúcuta-, el duelo en Palmira marcará el arranque de una fase donde se mezclan ambición, historia y esperanza. Los dos equipos iniciarán su camino soñando con el mismo destino: la gran final del Torneo BetPlay y la oportunidad de ascender a la Liga BetPlay 2026.