La definición del Torneo BetPlay 2025-2 llega a su capítulo final con un partido vibrante entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca, dos equipos que hicieron méritos suficientes para estar en esta instancia. El duelo de vuelta se jugará este martes 2 de diciembre, desde las 3:45 p.m. (hora en Colombia), en un estadio General Santander que promete estar lleno, impulsando al conjunto motilón en su búsqueda por remontar la serie.

La ventaja parcial pertenece a Real Cundinamarca, que supo imponerse en la ida y llega con confianza. Sin embargo, Cúcuta Deportivo es un equipo tradicional, fuerte en casa y con el respaldo de una de las hinchadas más numerosas del ascenso. Con todo por definirse, la final promete un ambiente electrizante y un fútbol de alto compromiso.

Dónde ver Cúcuta Deportivo vs Real Cundinamarca: TV y plataformas online

La final del Torneo BetPlay podrá verse únicamente a través de los canales oficiales del FPC:

Win+ Fútbol (transmisión exclusiva por televisión)

(transmisión exclusiva por televisión) Win Play (transmisión online)

Estas son las únicas señales autorizadas para emitir el encuentro en Colombia y en el exterior, con producción especial para una final que acapara la atención del ascenso colombiano.

Detalles del partido: Cúcuta Deportivo vs Real Cundinamarca

Competencia: Torneo BetPlay 2025-2 – Final (Vuelta)

Estadio: General Santander (Cúcuta, Colombia)

Fecha: Martes 2 de diciembre de 2025

Hora: 3:45 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión TV: Win+ Fútbol

Transmisión online: Win Play.

Estadio General Santander: un fortín histórico para Cúcuta Deportivo

El partido se disputará en el estadio General Santander, ubicado en la ciudad de Cúcuta y con capacidad para más de 30.000 espectadores. Es un escenario emblemático del fútbol colombiano, que suele vibrar de manera especial en finales y partidos decisivos. Cúcuta Deportivo confía en este factor para buscar la remontada en la tarde del martes.

Árbitros del partido de vuelta en la final del Torneo BetPlay

El encuentro contará con un cuerpo arbitral experimentado para dirigir una final:

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)

Jhon Ospina (Quindío) Asistente 1: Jesús Otero (Sucre)

Jesús Otero (Sucre) Asistente 2: Arbis Acosta (Guajira)

Arbis Acosta (Guajira) VAR: Luis Picón (Antioquia).

Resultado del partido de ida en la final del Torneo BetPlay 2025-2: Real Cundinamarca 1-0 Cúcuta

La serie llega con ventaja mínima para Real Cundinamarca, que ganó 1-0 en el estadio Metropolitano de Techo gracias a un gol de Bayron Caicedo. Fue un partido intenso, con emociones y expulsiones:

Real Cundinamarca terminó con dos jugadores menos tras las rojas a Shean Paul Barbosa y Favián Torres .

terminó con dos jugadores menos tras las rojas a y . Cúcuta Deportivo también sufrió una expulsión: Juan Diego Ceballos.

Ese resultado deja abierta la llave. El conjunto de la Sabana tendrá que resistir la presión del General Santander, mientras que el equipo rojinegro buscará igualar o dar vuelta la serie desde el primer minuto.

Cómo llegaron Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo a la final del Torneo BetPlay

Real Cundinamarca, el equipo revelación del semestre, se impuso con solvencia en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales:

Jugó 6 partidos

Ganó 4

Perdió solo 1

Sumó 13 puntos, 6 más que Patriotas y Real Cartagena

Su campaña ha sido sólida, con un funcionamiento ordenado y efectivo. Aunque llega con bajas para el partido de vuelta, el equipo confía en su propuesta y en mantener la ventaja lograda en Bogotá.

Cúcuta Deportivo fue el mejor del Grupo A, donde también alcanzó 13 puntos gracias a:

4 victorias

1 empate

1 derrota

El equipo cucuteño llega con la necesidad de remontar, pero apoyado en un rendimiento fuerte como local y en la intensidad de su ataque. La hinchada será un factor clave en este compromiso definitivo.