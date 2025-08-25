La hinchada del Deportivo Cali atraviesa horas de enorme alegría y esperanza. Este fin de semana, en Asamblea del club, se confirmó la venta del 85% de las acciones al grupo inversor centroamericano IDC Network, movimiento que significa un alivio económico definitivo y garantiza la existencia de la institución por muchos años más. En medio de este histórico anuncio, el renovado ‘Súper Depor’ visita esta noche al Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, por la octava jornada de la Liga BetPlay Dimayor II 2025.

La afición verdiblanca vive un auténtico jolgorio y se espera un buen número de hinchas caleños acompañando a su equipo en territorio boyacense, donde buscarán sumar una victoria que mantenga viva la ilusión de regresar al grupo de los ocho mejores.

Dónde ver Deportivo Cali vs Boyacá Chicó HOY EN VIVO

Partido: Boyacá Chicó vs Deportivo Cali

Boyacá Chicó vs Deportivo Cali Fecha: Lunes 25 de agosto de 2025

Lunes 25 de agosto de 2025 Hora: 6:00 p.m. (Colombia)

6:00 p.m. (Colombia) Evento: Jornada 8 – Liga BetPlay Dimayor II 2025

Jornada 8 – Liga BetPlay Dimayor II 2025 Árbitro: Luis Gracia Benítez

Luis Gracia Benítez Estadio: La Independencia de Tunja

La Independencia de Tunja Televisión: Win Sports y Win + Fútbol

Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Nuevo comienzo para Deportivo Cali

Este será el primer encuentro del Deportivo Cali como Sociedad Anónima, tras la decisión de los asociados. La conversión representa un nuevo comienzo para un club que venía arrastrando dificultades económicas y deportivas, pero que ahora busca escribir un capítulo diferente en su historia.

El técnico Alberto Gamero sabe que el duelo en Tunja es crucial para intentar regresar al grupo de los ocho. Una victoria sería un gran impulso anímico y un mensaje claro de que el proyecto del Súper Depor quiere arrancar con pie derecho.

Un reto difícil en Tunja

El partido no será sencillo: Tunja es una de las plazas más exigentes del país por el tema de la altura, y el Boyacá Chicó siempre se hace fuerte como local. Además, el cuadro ajedrezado necesita sumar de a tres para alejarse de la zona del descenso, por lo que promete ser un duelo muy disputado.

En el más reciente enfrentamiento entre ambos, disputado en Palmaseca, el marcador finalizó con un deslucido 0-0. Ahora, el desafío será romper esa paridad y buscar un resultado diferente.

Voces desde el camerino azucarero

El uruguayo Joaquín Varela, zaguero central del Cali, manifestó la confianza que tomó el grupo tras la victoria en la fecha anterior:

“Estamos con mucha ilusión de sumar un nuevo triunfo de vuelta. Después de una semana larga de trabajo, con muchas correcciones del ‘profe’, llegamos con entusiasmo y vamos a luchar por los tres puntos”.

Por su parte, Julián Quiñones, también defensor del conjunto verdiblanco, resaltó el mensaje del entrenador:

“La idea es ser un equipo que salga a ganar en todas las canchas, con valentía. El profe nos pide seguridad defensiva, mantener el arco en cero y luego aportar nuestras virtudes para mejorar cada vez más”.

Chicó busca aprovechar su localía

El Boyacá Chicó no atraviesa su mejor momento y está cerca de la zona de descenso. Por eso, necesita hacerse fuerte en su estadio y ante un rival al que ya ha derrotado en siete ocasiones en Tunja por Liga. La presión de sumar es alta, y este lunes buscarán imponer condiciones frente al renovado Cali.