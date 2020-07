Danovis Banguero renunció a Deportes Tolima y suena para Atlético Nacional

Deportes Tolima anunció este viernes que Danovis Banguero presentó su renuncia y que fue el único del plantel profesional que se negó al ajuste salarial que le propuso la institución a sus integrantes, por la crisis económica generada por el COVID-19. Atlético Nacional y Millonarios FC estarían interesados en el zaguero.

Además de asegurar que los argumentos del lateral “son contrarios a la realidad” y que “es una pena” la decisión que tomó de forma unilateral, el Pijao fue enfático al recordarle al resto de los elencos del Fútbol Profesional Colombiano que el zurdo “tiene contrato laboral vigente hasta diciembre de 2021”.

El jugador, por su parte, desmintió diálogos con los Verdes y los Albiazules en la entrevista que concedió a El Vbar, de Caracol Radio. Manifestó que a sus compañeros los citaron para hacerse la prueba del nuevo coronavirus y a él no se le notificó. Igualmente afirmó que el Vinotinto y Oro incumplió con sus obligaciones como empleador.

“No he hablado con nadie, no tengo representante y no he tenido acercamientos con nadie porque simplemente no contaba con que tendría que llegar a estos extremos; no estaba preparado. Por ahí veo que salen rumores, pero no han tenido conversaciones conmigo. Soy un desempleado más, esperando la oportunidad o qué propuesta hay para que yo pueda trabajar y que se acomode a lo que más o menos uno pretende”, aseveró.

Deportes Tolima confirmó en un comunicado la determinación de Danovis Banguero:

Si bien Danovis Banguero es del gusto del director técnico Juan Carlos Osorio, al menos en el 2020 no ficharía por Atlético Nacional: