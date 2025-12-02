Tras años de lucha, frustraciones e incertidumbre, Cúcuta Deportivo volverá a estar presente en la Primera División del fútbol colombiano. Lo logró en 2025, cinco años después de haber sido desafiliado de la Dimayor, en octubre de 2020. Un hecho que marcó un antes y un después en su historia y que puso al equipo a remar desde abajo, volviendo a empezar desde el Torneo BetPlay. Ahora, por fin, tras varios intentos fallidos y una última campaña inolvidable, el rojinegro regresa al lugar donde su hinchada siente que pertenece.

Este regreso tiene nombres clave, partidos memorables y una definición que quedará para siempre en la historia del club. Dirigido por Nelson Flórez, el equipo logró construir una campaña sólida, especialmente en el segundo semestre del año. Con una mezcla de experiencia, determinación y talento, Cúcuta Deportivo ganó el derecho a ascender en una serie épica frente a Real Cundinamarca, remontando el resultado adverso de la ida y coronando la hazaña en los penaltis.

Ascenso de Cúcuta Deportivo: un proceso que tomó cinco años

Desde su desafiliación de Dimayor en 2020, Cúcuta Deportivo comenzó una etapa de reconstrucción en el Torneo BetPlay. Volvió al calendario competitivo en 2022, pero no logró protagonismo ni ese año ni en 2023 ni 2024. La hinchada nunca dejó de acompañar, y en 2025 la ilusión se transformó en proyecto real: el ascenso volvió a ser objetivo, y esta vez, fue alcanzado.

En el segundo semestre de 2025, Cúcuta se clasificó como tercero del Todos contra Todos, lo que le permitió acceder a los cuadrangulares. Allí compartió grupo con Atlético Huila, Jaguares e Internacional de Palmira, y logró imponerse con autoridad. Terminó líder del cuadrangular y clasificó a la final del Torneo BetPlay 2025-2.

La final contra Real Cundinamarca y una remontada inolvidable

En la gran final, Cúcuta Deportivo se enfrentó a Real Cundinamarca, equipo revelación del torneo. El partido de ida se jugó en el estadio Metropolitano de Techo, donde los locales se impusieron por la mínima diferencia: 1-0 con gol de Bayron Caicedo. La presión caía sobre los dirigidos por Nelson Flórez, que necesitaban revertir la historia en casa, en un General Santander repleto y lleno de esperanza.

En el partido de vuelta, Lucas Ríos y Jhonatan Agudelo marcaron los goles rojinegros, y el 2-1 final forzó la definición desde el punto penal. Allí, la experiencia, el temple y el aliento de la afición hicieron la diferencia. El arquero Ramiro Sánchez fue figura y Cúcuta Deportivo selló el ascenso con una victoria en los penales.

Así fue la definición por penaltis en el Torneo BetPlay 2025-2

Real Cundinamarca: Jáyder Asprilla (atajado por Ramiro Sánchez), Juan José Viveros (gol), Stiven Moreno (gol), Bayron Caicedo (atajado por Ramiro Sánchez) y Kevin Cataño (travesaño)

Jáyder Asprilla (atajado por Ramiro Sánchez), Juan José Viveros (gol), Stiven Moreno (gol), Bayron Caicedo (atajado por Ramiro Sánchez) y Kevin Cataño (travesaño) Cúcuta Deportivo: Lucas Ríos (atajado por Kevin Cataño), Diego Calcaterra (gol), Luis Guevara (atajado por Kevin Cataño), Mauricio Duarte (gol) y Jopito Álvarez (gol).

Los héroes del ascenso: plantel con experiencia y corazón

El equipo que logró el regreso a la Liga BetPlay estuvo liderado por un grupo de jugadores clave: Jhonatan Agudelo, Lucas Ríos, Matías Pisano, Cristian Álvarez, Jaime Peralta, Sebastián Támara, Henry Plazas, Mauricio Duarte y Ramiro Sánchez, entre otros. La mezcla de juventud y experiencia, junto con el liderazgo de Nelson Flórez, hizo que el sueño fuera posible.

Cúcuta en la Liga BetPlay 2026: lo que viene

El ascenso significa mucho más que el regreso deportivo. Marca un nuevo ciclo institucional, una oportunidad para consolidar el proyecto, fortalecer la plantilla y volver a ser protagonista en la élite. El General Santander volverá a vibrar con partidos de Primera División, y la ciudad se prepara para una temporada que promete emoción, desafíos y nuevas metas.

El regreso de Cúcuta Deportivo reconfigura el panorama del fútbol colombiano, devolviendo a escena a un club tradicional, de gran historia y con una hinchada fervorosa. El 2025 se cerró con gloria para ellos, y 2026 será el año de su renacimiento en la Liga BetPlay. Todo gracias a un grupo que nunca bajó los brazos y creyó hasta el final.