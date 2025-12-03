La temporada 2025 terminó de manera inolvidable para Cúcuta Deportivo, no solo por el ascenso a la Liga BetPlay tras varios años en la Segunda División, sino también por el emotivo protagonista que condujo al equipo hacia ese logro: Nelson Flórez. Su figura, ya querida en la institución, quedó consagrada para siempre al convertirse en el artífice de dos momentos que marcarán generaciones de hinchas rojinegros.

En su etapa como futbolista, Nelson Flórez fue parte del plantel que logró la única estrella en la historia del club: el título de la Liga en 2006. Aquel campeonato fue histórico para la institución y él lo vivió en cancha. Hoy, casi dos décadas después, volvió a marcar un antes y un después, esta vez desde la raya técnica, como director técnico del equipo que devolvió a Cúcuta a la élite del fútbol colombiano.

Nelson Flórez, protagonista del título de Cúcuta Deportivo en la Liga 2006

Corría el segundo semestre del 2006 cuando Cúcuta Deportivo vivió su época dorada. De la mano de Jorge Luis Pinto como DT y con figuras como Blas Pérez, Macnelly Torres, Walter Moreno y el propio Nelson Flórez, el equipo norteño logró algo que parecía imposible: ser campeón del Fútbol Profesional Colombiano.

Flórez fue parte de ese equipo que se impuso en la gran final ante Deportes Tolima, sellando una campaña que incluyó clasificación internacional y una recordada participación en la Copa Libertadores de 2007. Para muchos, ese grupo y ese título siguen siendo el punto más alto en la historia del club.

El regreso triunfal a Cúcuta Deportivo como DT y el ascenso de 2025

Tras su retiro como jugador, Nelson Flórez inició su carrera como entrenador en el fútbol profesional colombiano. Su primera experiencia fue con Fortaleza CEIF (2021-2022), luego dirigió a Barranquilla FC (2023-2025) y, finalmente, llegó a Cúcuta Deportivo en agosto de 2025 como reemplazo de Bernardo Redín.

El equipo se encontraba en plena competencia del Torneo BetPlay y necesitaba un impulso para encarar el cierre del semestre. Bajo su conducción, el cuadro motilón no solo alcanzó la final del torneo, sino que logró una épica remontada ante Real Cundinamarca para conseguir el ascenso: perdió 1-0 en la ida y ganó 2-1 en la vuelta, forzando los penaltis, instancia en la que logró la clasificación definitiva a la Liga BetPlay 2026.

Una historia de fidelidad y transformación en Cúcuta Deportivo

La historia de Nelson Flórez con Cúcuta no es solo de éxitos deportivos, sino también de profunda identificación. Él representa el espíritu luchador del club, aquel que ha tenido que levantarse tras momentos difíciles, como la desafiliación de la DIMAYOR en 2020 y los frustrados intentos de ascenso en 2022, 2023 y 2024.

En un fútbol colombiano donde la paciencia escasea y las historias largas escasean, lo de Flórez es una excepción que vale la pena contar. En menos de cuatro meses logró transformar el presente del club. Y lo hizo con un estilo sobrio, trabajo silencioso y convicción absoluta en su grupo de jugadores.

Los pilares del ascenso con el Rolo Flórez como líder

El camino al ascenso se construyó con bases sólidas. Bajo el mando de Flórez, figuras como Jhonatan Agudelo, Matías Pisano, Jaime Peralta, Cristian Álvarez, Lucas Ríos, Mauricio Duarte, Ramiro Sánchez y Henry Plazas fueron claves en la recta final. El equipo mostró jerarquía, equilibrio y carácter, elementos que el DT logró potenciar.

Desde el banquillo, Flórez guió con inteligencia y prudencia. Supo leer los momentos de cada partido, construir una identidad de juego competitiva y manejar la presión que implica una plaza como Cúcuta, con una hinchada exigente y apasionada.

Ídolo total en Cúcuta Deportivo: título en 2006 y ascenso en 2025

La historia de Nelson Flórez es una de las más emotivas y completas que puede ofrecer hoy el fútbol profesional colombiano. Ser parte del único título de Liga en la historia del club como jugador y lograr el retorno a Primera como DT lo ubica como un verdadero ídolo de la institución.

Sus dos hazañas no solo son un reflejo de su talento y liderazgo, sino también de su amor por los colores del Cúcuta Deportivo. Flórez no solo quedó en la historia. Se convirtió en parte de la esencia de un equipo que volvió a creer en grande gracias a él.