Cómo Fortaleza logró afectar la final del Torneo BetPlay entre Unión Magdalena y Cortuluá

Fortaleza CEIF no se ha quedado quieto luego de perder la oportunidad de ascender y es por eso que todavía no hay final. ¿Qué hizo?

De acuerdo a la versión de Javier Hernández Bonnet, director general del Gol Caracol, Fortaleza instauró un derecho de petición de Fortaleza y gracias a eso logró que el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, tomara la decisión de aplazar la final del Torneo BetPlay que debían jugar Cortuluá y Unión Magdalena el próximo fin de semana.

La versión de Javier Hernández Bonnet sobre la final del Torneo BetPlay 2021

“Fortaleza envió un derecho de petición que, consideran los juristas, es casi una cuota inicial de una tutela. Si hubieran efectuado o reconfirmado el partido, se da paso a la tutela (…) Los dirigentes del fútbol colombiano están intentando que la justicia ordinaria no se meta en esta situación vergonzosa”, dijo el periodista al aire en el programa Blog Deportivo (Blu Radio).

Así que siguiendo el hilo de esa versión, la determinación en Dimayor de suspender parcialmente el partido entre Cortuluá y Unión Magdalena busca evitar complicaciones en la situación. Quieren que la justicia ordinaria no se involucre. Han determinado no avanzar hasta no esclarecer el hecho que definió los cuadrangulares antes de dar algún otro paso.

“La decisión que ha tomado el presidente de la Dimayor tiene que ver con algo que se le venía encima y que iba a ser mucho más grave”, enfatizó Hernández Bonnet. Por ahora no hay definición de campeón en el Torneo BetPlay 2021 aunque sí se saben los equipos que ascenderán. ¿Algo va a cambiar?