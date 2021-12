Charla Técnica con Hámilton Ricard: “El fútbol colombiano es muy injusto”

Hámilton Ricard fue un gran delantero colombiano que dejó huella por donde estuvo, rompiendo redes en Inglaterra y siendo campeón con el Deportivo Cali. Hoy es una voz autorizada para opinar y lo hizo sobre la Liga Betplay, la actualidad del verde y blanco.

El Deportivo Cali es líder del Grupo A y este miércoles se juega la chance de sellar su clasificación a la final de la Liga Betplay. Sin embargo, en el Todos contra Todos tuvo altibajos, ingresando en el séptimo lugar a los cuadrangulares semifinales.

Todo lo que respondió Hámilton Ricard

Hámilton Ricard un referente del cuadro azucarero se refirió al torneo colombiano en diálogo con CHARLA TÉCNICA COLOMBIA: “el fútbol colombiano es un fútbol muy injusto. No es posible que yo haga 100 puntos, el octavo entre con 10 puntos y tenemos que partir de cero. No tiene razón de ser. Vos te metes a las semifinales arañando y tu curva puede ascender y puedes ganar dos partidos y estar en las finales”.

Este momento del “azucarero” es guiado por Teófilo Gutiérrez y Rafael Dudamel. Ante esto el exdelantero se manifestó : “La llegada de Teo le dio el plus que necesitaba el Cali. Llegó Dudamel y encajó bien; Deportivo Cali es un buen equipo, tiene muy buenos jugadores, a veces le falta el punch, le falta maduración, no es tan fácil acceder a una final”.

Hámilton tuvo un brillante paso por el fútbol inglés y en las últimas semanas se escuchó el rumor de que Duván Zapata puede jugar en Chelsea, ante esto dijo: “el Chelsea tiene delanteros muy buenos como Lukaku, no creo que lleve a Zapata”.

En su experiencia en la Segunda División, comparó los equipos británicos con los del balompié colombiano: “Allá hay verdaderos equipos de fútbol, verdaderas estructuras, ellos no tienen miedo a perder, eso hace que el espectáculo sea bueno, ellos no tienen miedo de jugar con el Arsenal, el Chelsea, el United, ellos van y si tienen que perder, pierden con las botas puestas, el equipo chico no tiene miedo, si yo llevo la camiseta del Nacional, ya dicen, vamos perdiendo 1-0 con ellos eso no va, es una mentalidad totalmente diferente; en el futbol de nosotros los compañeros cortan un avance y tocan para atrás, en el inglés, el último pase es para atrás.

Édinson Cavani es un referente uruguayo y un gran goleador por el mundo. En sus comienzos aprendió de Ricard: Matosas le decía que se debía pegar a mí, ver mis movimientos, cómo protegía el balón, cómo jugaba. El muchacho humilde se acercó que le enseñara hacer definición. Por la misma juventud erraba muchos goles, tuvimos un tiempo trabajando juntos”.

El diálogo de Charla Técnica con Hámilton Ricard