Capitán de Fortaleza: “Lo más doloroso es ver cómo colegas se prestan para…”

Fuerte mensaje de Pedro Franco por lo sucedido en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena que evitó el ascenso de Fortaleza.

El cuadro bogotano no hizo su parte. Ganándole a Bogotá FC ascendía. No pudo. Perdió y aun así tenía posibilidades de regresar a la Liga BetPlay. El otro resultado que necesitaba para que eso se diera es que Unión Magdalena no le ganara a Llaneros en Villavicencio. ¡Y eso estaba pasando hasta el cierre del partido! Sobre el final se dieron los dos goles del triunfo del cuadro samario que han levantado sospechas de varios. Uno de ellos es el capitán de Fortaleza CEIF.

El mensaje de Pedro Franco tras el ascenso de Unión Magdalena

“Hoy con más calma después de lo sucedido ayer solo puedo manifestar como capitán de Fortaleza este semestre el inmenso dolor que sentimos. No por no haber ganado nuestro partido, pues esta tranquilidad que competimos lealmente y deportivamente no conseguimos ganarlo, eso hace parte del deporte que amamos y debemos aceptarlo con altura.

Cabe decir que también nos habíamos ganado, en lo hecho en los cuadrangulares, la posibilidad que aun no consiguiendo un resultado favorable tuviéramos la oportunidad de ascender.

Lo más doloroso del día de ayer es ver cómo colegas con aspiraciones, como todos los futbolistas, con sueños en sus carreras más allá de este semestre y representando a su familia, equipo, ciudad y en general al fútbol de nuestro país, se prestan para conspirar y ascender a un equipo que mediante su mérito deportivo no había podido conseguir un resultado que lo llevara a ascender.

“Se siente una tristeza profunda por el mensaje que le da el fútbol profesional colombiano a la sociedad, espero que se tomen decisiones que hagan justicia y que esto no vuelve a ocurrir en nuestro fútbol”.