América de Cali y Once Caldas medirán fuerzas esta noche en el estadio Pascual Guerrero con el objetivo de seguir soltando piernas en medio de una pretemporada intensa, marcada por ajustes diarios y novedades constantes. El conjunto albo llega con un poco más de rodaje competitivo, lo que podría llevarlo a tomar la iniciativa pese a actuar como visitante, mientras que para el América será su primer amistoso reglamentario de 2026, asumido con total seriedad en la antesala de los torneos oficiales.

El duelo hace parte de la Serie Colombia, certamen de preparación que sirve como banco de pruebas para técnicos y jugadores, y que en este caso permitirá ver en acción a dos equipos con realidades distintas, pero con la misma necesidad de llegar afinados al inicio de la temporada.

América de Cali vs Once Caldas: horario y señales Streaming para VER HOY EN VIVO

Fecha: Martes, 13 de enero de 2026

Hora: 7:00 p.m. de Colombia

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Este compromiso se podrá ver para toda Latinoamérica, únicamente y de forma exclusiva, a través de la señal de Disney+ Premium.

Once Caldas llega con rodaje y base consolidada

El Once Caldas ya se encuentra en Cali, donde continúa su trabajo de pretemporada. El cuadro manizaleño viene de igualar 0-0 ante el Deportivo Cali en Palmaseca, en el primero de los dos encuentros programados en territorio vallecaucano durante esta semana. El equipo ha logrado conservar buena parte de su nómina principal y presenta pocas novedades de cara al choque de esta noche ante los Rojos.

En el mercado de pases, el Blanco tuvo algunas salidas importantes como Mateo García, Alejandro García, Luis Palacios, Jerson Malagón y Santiago Cubides, entre otros. En contraste, sumó refuerzos puntuales como Yéferson Rodallega, Jaime Alvarado y Andrés Felipe Roa, buscando equilibrio entre experiencia y recambio.

Posible nómina inscrita de Once Caldas para la Liga 2026-I

Esta sería la lista de 25 jugadores inscritos ante Dimayor:

Porteros: James Aguirre y Joan Felipe Parra.

James Aguirre y Joan Felipe Parra. Laterales derechos: Juan David Cuesta, Efraín Navarro e Ian Rincón (sub-20).

Juan David Cuesta, Efraín Navarro e Ian Rincón (sub-20). Defensores centrales: Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Kevin Cuesta y Stalin Valencia.

Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Kevin Cuesta y Stalin Valencia. Laterales izquierdos: Kevin Tamayo y Yéferson Rodallega.

Kevin Tamayo y Yéferson Rodallega. Volantes recuperadores: Iván Rojas, Jaime Alvarado, Robert Mejía, Tomás García (sub-20) y Rafael Acuña (sub-20).

Iván Rojas, Jaime Alvarado, Robert Mejía, Tomás García (sub-20) y Rafael Acuña (sub-20). Volantes creativos: Luis Sánchez, Andrés Felipe Roa y Esteban Beltrán.

Luis Sánchez, Andrés Felipe Roa y Esteban Beltrán. Delanteros: Andrés Ibargüen, Déiner Quiñones, Jefry Zapata, Dayro Moreno, Mateo Zuleta, Michael Barrios y Felipe Gómez.

América empieza a mostrar su nuevo proyecto

Por el lado del América de Cali, el club continúa anunciando refuerzos para el primer semestre de la Liga BetPlay 2026, que arrancará en los próximos días, además de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 en marzo. El objetivo es claro: armar un plantel competitivo desde el inicio y evitar los tropiezos tempranos.

En ese contexto, se confirmó la llegada de Yeison Guzmán, procedente del Fortaleza de Brasil. El volante de 27 años retorna al fútbol colombiano en condición de préstamo por un año, con opción de compra. Guzmán ya se encontraba entrenando en Cali bajo la dirección de David González, a la espera de completar la documentación.

Con los papeles en regla, el mediocampista quedó habilitado y podría sumar minutos esta noche frente a Once Caldas, en lo que sería su primera aparición oficial con la camiseta escarlata en 2026.

Un amistoso que empieza a marcar tendencia

Aunque se trate de un partido de preparación, el duelo entre América de Cali y Once Caldas ofrece más que minutos de rodaje. Para el Blanco, es la oportunidad de ratificar sensaciones positivas; para el América, el primer examen serio de un proyecto que empieza a tomar forma. La Serie Colombia sigue su curso y, poco a poco, deja pistas de lo que viene en la temporada.