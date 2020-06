América de Cali y Óscar Cabezas, acuerdo cercano

Lo que no se hizo al principio del año parece que se hará ahora. América de Cali piensa tener a Óscar Cabezas en su plantel. No se dio para el primer semestre. Esperó su recuperación y ahora vuelve a negociar para ficharlo. Recordemos que el contrato de Pedro Franco, uno de los zagueros que tuvo el cuadro escarlata en el 2020-1 no fue renovado.

El zaguero de 23 años cuyo último equipo fue Rosario Central (fue compañero de Duván Vergara), lo informó en entrevista con Zona Libre de Humo Radio. “El vínculo con América de Cali sería de 3 años y una parte de mis derechos pasarían al club. Llego como jugador libre”, dijo el futbolista zurdo que fue Campeón de la Copa Argentina.

Empezando el año se pensó en él como un refuerzo para la zaga de América de Cali. No se hizo porque Óscar Cabezas llegó a la capital del Valle del Cauca en plena recuperación de una lesión y no se quedó. Estando en el fútbol argentino sufrió rotura de ligamentos cruzados y del ligamento lateral externo de su rodilla izquierda. Ahora dice estar en muy buenas condiciones. La apuesta del club era recuperarlo y tenerlo listo para el siguiente semestre.

Parece que se dará. El defensor que en el fútbol colombiano jugó para Patriotas FC, es un futbolista que tiene una alta estima en el club. En enero, cuando se estaba negociando por tenerlo, Tulio Gómez lo definió como “un Marlon Torres zurdo”. Así que no hubo problema en esperarlo. Óscar Cabezas está en Cali y al tanto de las negociaciones con el club.

La carrera de Óscar Cabezas

Es un zaguero tumaqueño estuvo en las categorías inferiores de Athletico Paranaense en Brasil. Su debut profesional fue en el 2017 en Patriotas FC y desde 2018 estaba en el fútbol argentino con Rosario Central.

Su experiencia internacional incluye participación en la Copa Sudamericana 2017 en la que jugó 4 partidos con Patriotas (2 contra Corinthians), en la 2018 con Rosario Central y en la Copa Libertadores 2019 en la que jugó junto a Duván Vergara. Hizo parte del equipo rosarino que ganó la Copa Argentina 2018.

El gol que hizo Óscar Cabezas con Rosario Central

