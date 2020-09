Más allá de las confirmaciones que hizo Tulio Gómez sobre los primeros contactos del club portugués por Duván Vergara, el Diario Record hizo una publicación negando esa posibilidad para el futbolista de América de Cali.

Hablando para O JOGO, el máximo accionista de América de Cali dijo: “Sí, el Sporting Clube está interesado en Duván Vergara. Hay gente que está hablando con nosotros, pero aún no nos ha llegado una propuesta formal. Es un jugador muy joven, con un talento enorme, al estilo Neymar, muy habilidoso, con velocidad y gol. Me gustaría mucho que fuera a Portugal. No lo queremos en ligas como las de China, Qatar o Arabia”.

Un par de días después de dicha declaración aparece la publicación de Record. El título de la misma es “Sporting Clube niega contactos por Duván Vergara”. Y sin citar alguna declaración concreta al respecto, la información habla de una fuente oficial del club portugués.

Lo que dice Récord sobre América de Cali y Duván Vergara

“Sporting Clube no entró en contacto con Duván Vergara, extremo del América de Cali. La fuente oficial de Los Leones le confirmó a Record que no tienen interés en fichar al joven de 23 años”. Así lo publicó uno de los diarios deportivos más relevantes en Portugal, sin dar mayores detalles al respecto.

Según las versiones que se dieron en Colombia antes de esa publicación y siguiendo las declaraciones de Tulio Gómez también en prensa portuguesa, sí hay una intención del equipo de Lisboa. Han estado siguiendo al futbolista, sin llegar a ofertar a América de Cali por él. Ahora bien, quizá no lo hagan porque el colombiano apenas era una de las opciones que se tienen. Hay otros nombres por los que ya se habrían decidido.

Duván Vergara en América de Cali

El futbolista de 23 años es la más reciente e importante inversión que hizo el club. Tras tenerlo un semestre en el plantel, convenció y por eso desde América de Cali se decidió ejecutar la opción de compra que se tenía por él. Desde diciembre se confirmó que pasaría a ser 100% futbolista del conjunto escarlata.

A la fecha en que se paró el fútbol por la pandemia del coronavirus, Duván Vergara sumó 32 partidos con el equipo. Marcó 8 goles. Su rendimiento fue altísimo. Por ende la decisión de la inversión que se hizo en el club y las opciones que se manejan para él en el exterior.