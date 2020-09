Noticia en el mercado de fichajes europeo con Duván Vergara. Al futbolista de América de Cali empieza a relacionársele con Sporting Clube de Portugal, equipo que ya cuenta con Cristian Borja y que en la temporada jugará la Europa League.

Se publicó en O JOGO en Portugal. El título del artículo es: “Duván Vergara entra en el radar”. Y se refiere a la intención que empezó a mostrar el equipo de Lisboa por tener al atacante colombiano de 23 años. Por ahora lo tiene en una lista de posibilidades para el mercado de fichajes.

Según la publicación, Sporting Clube de Portugal viene haciéndole un seguimiento al futbolista. Menciona un protocolo de cooperación que existiría entre dicho equipo y América de Cali, y que lo pondría en un lugar privilegiado al momento de intentar una negociación por el hombre del cuadro escarlata.

Más de O JOGO sobre Duván Vergara, América de Cali y Sporting Clube

“América de Cali quiere de 6 a 7 millones de euros por el 70% de sus derechos para poder hacer un aporte futuro con la valorización del deportista en una liga europea. Sin embargo, la urgencia de vender debido a la caída de los ingresos en los últimos meses puede dictar un acuerdo por valores más bajos”, dice O JOGO sobre las intenciones del mercado de fichajes.

Y allí citan una respuesta de Tulio Gómez al respecto: “Sí, el Sporting Clube está interesado en Duván Vergara. Hay gente que está hablando con nosotros, pero aún no nos ha llegado una propuesta formal. Es un jugador muy joven, con un talento enorme, al estilo Neymar, muy habilidoso, con velocidad y gol. Me gustaría mucho que fuera a Portugal. No lo queremos en ligas como las de China, Qatar o Arabia”.

Otras opciones para Duván Vergara

No es secreto que el representante del jugador, Kormac Valdebenito, está trabajando en la búsqueda de posibilidades para el futbolista. Llegaron a conocerse opciones de la Bundesliga para él e incluso una oferta rechazada por parte de América de Cali.

En el artículo de O JOGO se dan nombres puntuales de los equipos que competirían al momento de intentar un fichaje de Duván Vergara. Se habla de Wolfsburgo, RB Leipzig y Hertha BSC. Sporting Clube no se ha decidido. Lo tiene en el radar pero apenas como opción. Está dentro de una baraja de candidatos.