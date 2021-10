Deportivo Pereira jugará la primera final de su historia. Desde el punto penal, eliminó a Deportes Tolima en Copa BetPlay.

Deportivo Pereira está cerca de conseguir su primer título a nivel profesional. Este jueves conocerá a quién se enfrentará, si es Atletico Nacional o Deportivo Cali. Pero, mientras eso, Alexis Márquez atendió a los medios de comunicación y, en medio de la emoción, dio señales de lo que puede ser el futuro próximo del equipo. Además, agradeció a toda la hinchada por el buen ambiente del estadio Hernán Ramírez Villegas.

Deportivo Pereira aseguró finalizar de local en la Copa BetPlay

Márquez comenzó manifestando que, “Lo que se está consiguiendo es muy importante para nuestras vidas. Esta fiesta que se vive acá ayuda bastante. Sentimos esa buena energía y el rival siente esa presión”. De su parte, el estratega destacó el compromiso de los hinchas con el buen momento del club desde la parte futbolística.

Asimismo, aclaró el porqué puso jugadores suplentes y dejó por fuera a las figuras de la Liga BetPlay: “Para mí, titulares son todos. Sabíamos que teníamos con qué. Es de gran orgullo manejar un grupo como ellos”. Sin embargo, enfatizó en la calma como clave del triunfo: “Nos tocó cambiar como se venía jugando. Los cambios leyeron muy bien el partido, incluso desde afuera”.

Como de costumbre, el DT no se mojó para escoger rival en la gran final, sabiendo la importancia de ambos conjuntos: “El fútbol ya no es de nombres, sino de hombres. Por eso estamos consiguiendo cosas importantes. No tengo preferencia para escoger rival en la final”.