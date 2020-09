Apuestas Los Ángeles Lakers vs. Denver Nuggets, juego 2 NBA

Fotos: nba.com/nuggets

LA Lakers vs Denver Nuggets 20/09/20

Segundo partido de esta final de conferencia donde los Lakers lograron tomar ventaja en la serie tras un brillante partido en el que fueron superiores a Denver para un resultado final de 126-114. Lebron James no tuvo una de sus mejores noches en cuanto a puntos con solo 16 anotaciones, pero aportó 12 asistencias para complementar otra buena actuación de Anthony Davis, que se fue con 37 puntos y 10 rebotes. Denver deberá hacer ajustes para este segundo juego, con un Nikola Jokic que aportó 21 anotaciones pero que no concretó un doble-doble por primera vez desde el comienzo de la serie frente a los Clippers. Jokic sufrió mucho a Davis en este primer choque y veremos si podrá contenerlo para este segundo juego, algo que no ha podido conseguir ningún conjunto en estos Playoffs.

PRONÓSTICO: MÁS DE 211 PTS

Por: apuestanweb.com