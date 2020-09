¿Por qué tarda tanto GTA VI?, según el actor de Franklin

La secuela para Grand Theft Auto es una de las más esperadas por los jugadores, por lo que una voz oficial explica por qué ha tardado tanto tiempo.

Ya han pasado 7 años desde que Rockstar Games estrenó el juego Grand Theft Auto V, por lo que los fanáticos están esperando noticias sobre la continuación de esta saga. Sin embargo, desde la desarrolladora están totalmente concentrados en el juego actual y en GTA Online y no han dado pistas siquiera sobre que la continuación esté en desarrollo, por lo que cada noticia sobre este juego genera muchas expectativas.

Shawn Fonteno, el actor de voz que interpreta a uno de los 3 personajes principales de GTA V, Franklin Clinton, explica que los jugadores deben ser más pacientes que nunca para tener avances sobre esta nueva entrega. “No derribes a Rockstar. Todos hablan de que siguen ‘ordeñando a GTA V’ y que ‘¿cuándo va a salir el 6?’, tienen que entender que es un proceso para poner estos juegos fuera, hombre“, dijo el actor en un Instagram Live.

Además, explicado que debido a la emergencia sanitaria mundial, el proceso de los desarrolladores se ha tardado con más razones. “Ahora no pueden estrenar nada, si sacan GTA VI sólo tendrían a muchos hablando basura. No apoyarían a Rockstar ni a la marca de GTA. Tienen que entender y saber, para completar GTA V nos tomó 4/4 años y medio terminar todo el juego“.

De momento, los desarrolladores en Rockstar siguen trabajando todo en secreto y ellos son los únicos que saben cuando estará listo y a la venta para el público. Por ahora todo lo que ha salido a la luz son rumores y filtraciones que tienen en común que la próxima entrega del juego estará ubicado en Vice City, emulando a la ciudad de Miami en el estado de Florida.

