Otra prueba del modelo económico de Xbox Series X

El secreto peor guardado de Microsoft sobre la siguiente generación de consolas.

Son varios misterios los que se guardan sobre la nueva entrega tanto de Xbox como de Playstation, pero se han filtrado varios anticipos de los estrenos de ambas consolas. Principalmente de la versión de Microsoft, que al parecer sí tendría un modelo económico llamado Xbox Series S.

Desde que se lanzó el modelo a comienzos del año se venía hablando de que este modelo de consola también llegaría al mercado y luego de que hace un par de semanas se viera la caja de un mando donde se mencionaba a Series S, otra prueba está a la luz.

Un usuario en Twitter publicó que al comprar un nuevo mando de Xbox, donde siempre viene un código de Game Pass gratis por 14 días, dice que es válido para Xbox Series X/S, Xbox One y Windows 10, dejando a la luz otra prueba de la existencia de la consola.

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7

— Brendan (@BraviaryBrendan) August 31, 2020