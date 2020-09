Lukaku se va con todo contra FIFA 21

El delantero belga lanzó duras críticas a la compañía desarrolladora de FIFA 21 luego de que fueran reveladas las calificaciones de los jugadores

Romelu Lukaku, jugador del Inter de Milán y máximo goleador de la historia de la Selección de Bélgica, estalló en sus redes sociales contra la nueva entrega de EA Sports, FIFA 21, luego de conocer las calificaciones de los jugadores en el juego. El delantero dice que los desarrolladores únicamente ponen las estadísticas bajas a algunos futbolistas para que estos se quejen y les hagan publicidad.

“Seamos sinceros, el FIFA sólo se mete con las clasificaciones para que los jugadores comencemos a quejarnos del juego y les demos más publicidad… no estoy con esta mierda. Sé lo que hago”, escribió Lukaku en su cuenta de Twitter.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity… i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 11, 2020