Los videos más tristes del Among US

Varios usuarios en redes han subido algunos videos donde a más de uno se le escapó una lágrima. La mayoría principalmente basados en las mascotas.

Among Us es el juego más viral del momento, con las impresionantes cifras que tiene el juego desarrollado por Innersloth, no es de extrañarse que varios jugadores se hayan tomado el tiempo de hacer algunos montajes y animaciones con los momentos más tristes de lo que pasa en el juego cuando matan a algún jugador que adquirió a una mascota.

A continuación te dejamos los clips más virales que se han subido a las redes sociales, donde se enfocan principalmente en los perros o en los “hijos” de los jugadores.

El perro queda triste bajo la nieve

Viendo como matan a tu padre

No estás sólo, cachorrito

La falsa caricia

Tengo un mal presentimiento

Solo hacía su trabajo

¿Cómo conseguir una mascota?

Hay dos maneras para encontrar el menú de compras integradas dentro del juego. En primer lugar, en el menú principal podrás encontrar un logo con el signo de ‘$’, desde allí podrás empezar a personalizar a tu personaje con el contenido adicional. Además, cuando ingresas a una sala, donde está el computador, cuando ingresas al menú de mascotas o skins, podrás comprar todo desde ahí por un valor de 10.000 pesos colombianos.