Gobierno de India prohibió totalmente PUBG Mobile

El battleroyale era uno de los juegos más populares del país asiático.

De acuerdo a varios informes, el gobierno de la India ha prohibido la aplicación de PUBG Mobile en todo su territorio, junto a otras 117 aplicaciones desarrolladas en territorio chino. El juego de la compañía Tencent era uno de los más destacados de dicho país con más de 200 millones de descargas y facturando cerca de $1.5 mil millones de dólares a finales del 2019.

La razón por la cual se tomó la decisión, fue porque el juego fue calificado como “perjudicial para la soberanía e integridad de la India“, de acuerdo al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India. Sin embargo, debido al masivo baneo de aplicaciones, se asegura que es por tensiones con el gobierno de China.

Los millones de jugadores en territorio indio quedaron atónitos después de la decisión, pues aunque no es la primera vez que se ven este tipo de tensiones entre los países vecinos continente asiático, podría marcarse en final para los equipos profesionales de eSports que trabajaban con este juego. Resta esperar como se resuelve la situación.

India’s government cited national security issues as the reason for the ban. This comes after tensions between the two countries has risen recently, leading to clashes on the border

This is a way to retaliate against China, despite apps being compliant and storing data correctly

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 2, 2020