FIFA 21: Reveladas las valoraciones de los jugadores

Con una nueva temporada del fútbol llega también una nueva edición de FIFA 21 y con esto, las valoraciones de los jugadores de acuerdo a su desempeño en el último año

EA Sports reveló las estadísticas de los mejores 100 jugadores que estarán en FIFA 21, siendo Lionel Messi el dueño del top 1 una vez más, a pesar de haber bajado su media en comparación al año pasado. El top 5 lo completan Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski y Neymar. Debido a la mala temporada de James Rodríguez en el Real Madrid, no hay ningún colombiano en el top 100.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 10, 2020