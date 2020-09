El modo Solos podría volver a Apex Legends

El modo de juego individual sólo estuvo disponible por unos días en los casi dos años que lleva el battleroyale disponible y fue uno de los favoritos de los jugadores.

La próxima semana, Apex Legends tendrá oficialmente una de las actualizaciones más esperadas por los jugadores del battleroyale de Respawn: llegará el Crossplay, por lo que los usuarios de Xbox One, Playstation 4, PC y debutando en Nintendo Switch, podrán unirse en sus partidas. El lanzamiento de esto será entre el 15 y el 17 de este mes de acuerdo a las versiones que circulan entre los mineros de datos.

Sin embargo, el crossplay no sería la única novedad, pues de acuerdo al ‘leaker’ de Apex Legends @TheNeon_Beast en Twitter, afirmó que “no sorprendería” si el modo Solos llegara con esta actualización. Ante esta versión, otro conocido minero de datos de este juego @Biast12 citó su tweet y puso un emoji de ojos, por lo que tampoco descartó esta versión.

El modo Solos solo estuvo disponible durante algunos días en la temporada 2, donde los principales creadores de contenido lo aceptaron de buena manera y pidieron a los desarrolladores que volviera, pero solo lo añadieron de forma esporádica en el evento de Halloween en octubre pasado. Por ahora dejaron permanentemente el modo Duos y resta esperar a ver si finalmente deciden volver a habilitar este modo tan anhelado por muchos jugadores.

Sin embargo, hay que tener precaución con esta información, pues hace algunos meses los desarrolladores de Apex confirmaron en Reddit que este modo no había regresado por dos razones: la primera es que no lograron retener a los jugadores nuevos, y en segundo lugar, algunas leyendas se vuelven inútiles cuando no trabajan con un escuadrón. Aunque nunca cerraron la puerta a ello y la inclusión de Rampart puede generar buena utilidad para aquellos que prefieren una táctica más individual.