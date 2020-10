Call of Duty Modern Warfare ya ocupa 239 GB en PC

El espacio ocupado por el título de Activision es un dolor de cabeza para los jugadores, empezando por los usuarios de PC.

En redes sociales, varios jugadores del más reciente título de Call of Duty, debido a la exagerada cifra de espacio que ocupa este juego. En junio, se anunciaba que el juego había superado las 200 gigas de memoria ubicándose en 210, pero a la fecha, el juego ya ocupa un espacio de 239 GB, subiendo casi 10 GB por cada mes que trascurre, lo que indica que desde Activision e Infinity Ward no están haciendo mucho por corregir.

@CallofDuty MW nolonger fits onto a 250GB SSD and cannot be updated…..@Activision @Blizzard_Ent please split up SP, MP and Warzone. pic.twitter.com/pSZdlSldvK

— Battle(non)sense (@BattleNonSense) October 3, 2020