Call of Duty Mobile: Novedades de la temporada 10

Se adelantaron varios detalles de lo que será la actualización del famoso shooter para móviles y aquí te contamos las novedades.

Los jugadores de COD: Mobile están más que entusiasmados por la nueva temporada, por lo que desde Activision revelaron varios detalles de lo que preparan para la nueva entrega de este juego que se mantiene en el top de juegos para dispositivos móviles. Todavía no hay una fecha de lanzamiento, pero lo seguro es que será la próxima semana.

Nuevo modo de juego

A través de un video, se dio a conocer el modo Headquarters, donde se generarán señales de radio desde varios cuarteles y entre equipos deberán ganar el control de su locación. Los jugadores tendrán que mantener el mando de estos durante un determinado tiempo, aunque no habrá reaparición mientras estén controlando un cuartel. El primer equipo en conseguir 100 puntos se llevará la victoria.

Nuevo mapa

Por otro lado, desde Actvision confirmaron que llegarán con un nuevo mapa en multijugador: Terminal, un aeropuerto llamado Zhakaev. “Los aviones están en tierra y el objetivo está en el aeropuerto. Consiga sus equipamientos en orden de trabajo, soldado, porque nos dirigimos a Terminal, el icónico mapa multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 2,ahora disponible en Call of Duty: Mobile”, si quieres saber más de este mapa, como ubicaciones y consejos, entra al blog oficial de Call of Duty para más información.

¿A donde nos llevará el avión? Estad preparados para Terminal pic.twitter.com/lNvDtugvcC — Call of Duty: Mobile Info (@CODMobile_ES) September 5, 2020

Por otro lado, se habla de que la nueva arma que llegaría al juego en esta actualización sería la escopeta Haymker 12, que dentro de los archivos está parte del arma, pero todavía no hay versión oficial que confirme o niegue esta información.