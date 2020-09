Baneos masivos en Apex Legends por usar ‘exploits’

Varios usuarios han reportado que sus cuentas han sido suspendidas luego de aprovecharse de un exploit para ubicarse debajo del mapa.

Durante la última semana, varios jugadores de Apex Legends estaban reportando que sus cuentas habían sido temporalmente suspendidas con un tiempo fuera de 10.000 minutos, que regularmente se da a aquellos jugadores que abandonan en repetidas ocasiones las partidas clasificatorias. Sin embargo, desde el equipo de Respawn confirmaron que se trata de una penalización por usar trampas en el juego.

Conor Ford, miembro del equipo de seguridad del battle royale aseguró a través de su cuenta de twitter qué: “Para aquellos que explotaron ir bajo el mapa para obtener victorias fáciles y los jugadores de PS4 que explotaron un problema para reincorporarse a los partidos clasificatorias después de morir para obtener una mejor ubicación y RP libre, se hizo justicia hoy. GGs.”

To those who exploited going under the map for easy wins and PS4 players who exploited an issue to rejoin ranked matches after dying to get higher placement and free RP, justice was served today. GGs. 🔨

