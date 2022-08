Hamilton Ricard habló sobre la actual situación que vive el Deportivo Cali en la Liga BetPlay, pues el club ‘Azucarero’ es último.

El equipo dirigido por Mayer Candelo no ha logrado consolidar un juego que le permita salir de la difícil situación que aqueja al equipo. Los malos resultados tienen con solo 1 punto al Cali y es el colero del campeonato, posición en la que no se le veía hace mucho tiempo.

Pero esta situación no es nueva, después del título conseguido en diciembre de 2021, el equipo que primero dirigió Rafael Dudamel no pudo sostener el nivel que lo llevó a ser campeón y que consiguió clasificar a la Copa Libertadores. Con el paso de los meses futbolísticamente el equipo no respondió y ante la llegada de Candelo, se esperaba un nuevo aire y otra situación, pero ya los hinchas azucareros no ven con calma la realidad, pues aunque aún están lejos ya se empieza a hablar de la tabla del descenso.

El partido más reciente que jugó el Deportivo Cali fue contra Envigado en casa y allí fue derrotado por 0-3, lo que provocó muchas más críticas para los jugadores y el cuerpo técnico. Después de esto Hamilton Ricard habló la actualidad el equipo y fuertemente afirmó que: “Ya ni de camisa gana el Cali. En otras épocas le ganamos a Envigado en el parque y de local”.

En entrevista con Zona Libre de Humo el exjugador también expresó que “debemos tenerle paciencia al Cali, esto no es de técnico, esto es un conjunto de muchas cosas y debemos aceptar la realidad, arrancar de cero para sacar el club adelante. El nombre del Cali es grande, tiene una historia muy grande y es respetado. Hay familias que pasan por crisis y la mejor manera de superarla es aceptar la crisis”.

+“Los clubes no tienen en el presupuesto un equipo femenino”: Carlos Antonio Vélez

+¿Italia el futuro de James Rodríguez?: El club que volvería a estar interesado

El conjunto ‘Verde’ enfrentará en la fecha 6 de la Liga BetPlay a Millonarios, actual líder del campeonato. El juego se disputará en la ciudad de Bogotá este sábado 6 de agosto a las 8:15 p.m.