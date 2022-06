Mucha controversia a causado la salida de Michael Ortega del Deportivo Cali por diferencias con Rafael Dudamel, actual entrenador del Azucarero.

Según Ortega, en DT venezolano no lo respaldó a él y nunca tuvo argumentos suficientes para explicar los pocos minutos de juego que tuvo el canterano.

Ahora, este jueves, volvió a hablar al respecto y confirmó dónde está entrenando mientras confirma su próximo equipo. Lo hizo en entrevista para ‘Deportes sin Tapujos’.

“Actualmente estoy entrenando en Barranquilla”, confirmó el volante de creación, quien además volvió a referirse a sus diferencias con Rafael Dudamel.

“Estoy feliz por la decisión que se tomó, se quita un peso de encima es difícil cuando no se está feliz en un lugar donde uno ama la institución, es mejor buscar otros espacios porque te pueden cortar alas”.

Y agregó que “es difícil cuando entrenas bien y no te tienen en cuenta, y cuando uno ve que las cosas no están por buen camino es mejor partir. Mis compañeros y yo nos hacíamos la pregunta de porque yo estaba borrado del equipo, trato de buscar un explicación y no la encuentro”.

Sobre el mismo tema añadió: “Un compañero me dijo que para que había salido a respaldar a Rafael Dudamel ese día en la rueda que me iba a dar una patada en el culo y así fue, me llamó y me dijo te lo dije”.

Finalizó hablando sobre el futuro del Deportivo Cali. ” Viene una generación que la tiene el profe Perlaza en Cali que puede salvar el equipo, pero no lo sabrán yo si”.