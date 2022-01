Respuestas de Dudamel: responsable de los resultados, lo que no se negocia y más

Bastante claro habló Rafael Dudamel públicamente y también en la interna del grupo. Deportivo Cali lleva 3 derrotas consecutivas y eso, claro, le preocupa.

El equipo verdiblanco pasó de los festejos por el título a esta bruma que lo tiene último en la tabla de posiciones. Son cambios drásticos en todos los sentidos, basados muchos de ellos en los cambios que ha tenido el plantel. Luego de ganarle la final a Deportes Tolima, la escuadra que dirige el venezolano perdió con Jaguares (2-1), Deportes Tolima (0-1) e Independiente Medellín (2-0).

Todo lo que respondió Rafael Dudamel

-“Hay muchas cosas que me tienen que preocupar, por supuesto que sí. No me puedo ir satisfecho a casa, pero debo ponerme a trabajar. Recuperar la mejor línea de rendimiento de mis futbolistas. No tenemos tiempo para lamentarnos”.

-“La única forma que conozco para salir de esta situación es a base de trabajo, la misma que nos permitió ser campeones cuando arribamos hace 5 meses”.

-“Confío y creo en este plantel. Siempre está el riesgo. Cuando en tan poco tiempo sales campeón, miras el futuro y dices, ¿‘bueno, y ahora qué hago?’. Este grupo lo estamos rearmando nosotros y es bajo mi responsabilidad. Puedo conversar con jugadores y dirigentes, pero al final es mi responsabilidad y la asumo toda”.

-“Así como me han abrazado y han reconocido mi aporte en el título, hoy ante la derrota es mi responsabilidad. La de trabajar, levantar al equipo y poder reencontrarles en la energía ganadora”.

-“En 72 horas tenemos otro partido. No hay margen de espera y ellos lo saben. Jugar bien y jugar mal es lo normal dentro de un grupo de seres humanos. Lo actitudinal no se negocia y eso no depende de la táctica. Depende del carácter individual. Eso es lo que quiero recuperar. Que al equipo le salga el espíritu ganador desde el alma”.

Rafael Dudamel tras Independiente Medellín 2-0 Deportivo Cali (Dimayor)