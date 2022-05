Respuesta sobre Dudamel: ¿Ultimátum?

Desde el Comité Ejecutivo de Deportivo Cali llegó esa respuesta sobre Rafael Dudamel ad portas de los partidos definitivos en Libertadores.

Luego de las caídas en los 3 torneos del fútbol colombiano que disputó en el semestre, a Deportivo Cali le quedan los compromisos ante Always Ready y Boca Juniors para buscar el paso a octavos de final de la Libertadores. Serán definitivos en esa intención y parece ser que también en el futuro de Rafael Dudamel en el equipo. Así lo dejó entrever Hárold Losada, uno de los vocales del Comité, en entrevista en La Banda Deportiva.

Lo que dijo Hárold Losada sobre Deportivo Cali y Rafael Dudamel

– Resultados en la Liga BetPlay: “El último análisis es que podemos analizar partido por partido y podremos ver que siempre ha habido un error individual. Si sumamos esos puntos, habríamos tenido la posibilidad de clasificar”.

– Mensaje del Comité Ejecutivo a los jugadores: “Hoy se habló con el grupo. El mensaje fue muy claro: seguir trabajando serio. Ponerle el alma y sombrero a la institución”.

– El periodista Pacho Vélez le preguntó: Si no sale adelante el partido ante Always Ready, ¿ustedes terminarían el proceso con Rafael Dudamel? Respuesta: “No hemos hablado de eso. No estamos poniendo un ultimátum como tal. La decisión pasa más por él que por nosotros mismos. Él es un gran profesional y ha expresado que los resultados no han sido buenos, que las cosas están pidiendo que se den los resultados. Él, como persona seria, tomará su decisión. Nosotros no lo hemos puesto como ultimátum”.

– Más sobre el futuro de Dudamel: “Tenemos que hacer un análisis verdadero del trabajo, lo que nos ha dado y lo que representa como profesional. Es un hombre educado, culto, que maneja bien el grupo, motiva bien y es responsable. Eso es lo que ve uno en el día a día. Los resultados no se han dado. Él debe ser consciente de eso y él mismo tomará su decisión”.

– Futuro de Deportivo Cali en la Libertadores: “Todavía tenemos la chance y nos pegamos a que las cosas se nos den”.

– La decisión de no ponerle ultimátum a Dudamel: “Es por convicción y por convicción de él, que tampoco se pega a unos pesos. Él es un hombre que económicamente está muy bien. Tiene su amor propio por el equipo. Lo ha demostrado. Estoy seguro que si no le va bien en la Libertadores dará un paso al costado”.