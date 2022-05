Rafael Santos Borré: así empezó, así va…

Es un ganador nato. Rafael Santos Borré está acostumbrado a alzar trofeos. Con la Europa League llegó a 8 en su palmarés profesional.

Ganó uno con Deportivo Cali, 6 con River Plate y acaba de lograr su primero en Europa con Eintracht Frankfurt. Ganó buena parte de los certámenes en los que estuvo, la mayoría de las veces siendo protagonista con goles importantes. En la Europa League marcó nada menos que en la final durante los 90 minutos y también en el cierre de la definición por penaltis. ¡Un crack!

Los trofeos que ganó Rafael Santos Borré

Hablando solo de los colectivos (premios individuales tiene un montón), hay que decir que el primero es el de la Liga en Colombia que ganó Deportivo Cali en 2015. En ese sentido, hay que hacer una precisión ya que suele darse la equivocación al mencionar que también ganó la Superliga 2014 con el equipo. No es así. Aunque ya había debutado como profesional y estaba en el club, para el momento de ese cruce con Atlético Nacional no fue citado por el DT Leonel Álvarez. No estuvo en ninguno de los partidos. Por eso no se le suma esa conquista.

Los demás trofeos que levantó fueron con River Plate. Allí hizo parte de la conquista de dos Copas Argentina, dos Supercopas Argentina, una Libertadores (2018) y una Recopa Sudamericana (2019). ¡Tremendo! Ahora también se dio el lujo de alzar el trofeo de la Europa League en su primer intento con Eintracht Frankfurt. Ahí va la historia del jugador que recién tiene 26 años. ¡Impresionante!

Lo que dijo Santos Borré del título en la Europa League

– “Siento mucha felicidad, mucha emoción, había soñado con esta noche, con una noche histórica para el club, una noche histórica para mí”, dijo en entrevista para la plataforma Movistar+.

– “Mi primer título europeo, creo que eso me llena de mucha felicidad, y ser importante para el equipo es muy lindo y me voy a quedar con este recuerdo para siempre”.

– “No imaginaba esto, sabía que con mi experiencia con este tipo de competiciones que me gustan, sabía que podía ayudar al equipo, hoy se me dio y ahora a disfrutar”.

El gol de Santos Borré a Rangers FC (ESPN)



RAFAEL SANTOS BORRÉ, EL HÉROE QUE SE METE EN LA HISTORIA DEL EINTRACHT FRANKFURT. ¡LE DA EL TÍTULO DE #UELxESPN! pic.twitter.com/UfoTxgwYGo — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2022