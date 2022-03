¿Qué pasó con Manga Escobar tras salir de Deportivo Cali?

Hace 11 temporadas Manga Escobar salía de Deportivo Cali hacia el fútbol europeo. Tenía 20 años, jugaba en Selección Colombia y había sido campeón de Copa.

Todo apuntaba a una gran carrera para el canterano que hizo parte de aquel cuadro verdiblanco dirigido por Jaime de la Pava que ganó la Copa. Jugaba al lado de Martín Morel, Gustavo Cuéllar, Andrés Pérez, Juan Castillo, Diego Álvarez, César Amaya y Jonathan Álvarez, entre otros. Fue pieza clave en esa coronación. ¡Marcó en las dos finales ante Itagüí!

Al mismo tiempo que protagonizaba eso, Manga Escobar empezaba a llamar la atención de Eduardo Lara en la Selección Colombia sub-20. Jugó el Sudamericano en Perú junto a hombres como Santiago Arias, Michael Ortega, Fabián Castillo, Didier Moreno y John Stiven Mendoza. Era titular e hizo un gol (a Bolivia). Después no fue convocado al Mundial, pero sí dio el paso al fútbol europeo. Fue a jugar a Ucrania con Dynamo de Kiev.

El regreso a Deportivo Cali en 2012

Ese paso por el fútbol ucraniano duró poco. No jugó. Le costó encontrar el lugar y por eso el rápido regreso. Volvió a vestir la camiseta verdiblanca entre 2012 y 2013. Marcó 5 goles más con el equipo y nuevamente llamó la atención de equipos en Europa. Se fue a mediados de 2013 luego de disputar otros 37 juegos con Deportivo Cali.

10 equipos en los próximos 10 años

Después de ese segundo paso por el equipo del que es canterano, Manga Escobar empezó con los cambios sin llegar a asentarse realmente en alguna escuadra. Cambió constantemente incluso de país. Estuvo jugando en Francia (Evian), Estados Unidos (FC Dallas), Colombia (Atlético Nacional, Millonarios, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo), Brasil (Vasco da Gama y CSA), Argentina (Estudiantes LP) y desde 2021 está en Islandia con Leiknir Reykjavík (2 goles).

Los escándalos de Manga Escobar

-Ausencia en el Mundial sub-20 2021. Así lo explicó en su momento: “Quiero dejar en claro que mi salida de la Selección no fue por términos futbolísticos ni por indisciplina. Mis compañeros me dejaron morir”.

-Renuncia a Atlético Nacional tras 14 partidos. Llegó tarde a una concentración y el DT Reinaldo Rueda lo devolvió. “Yo lo marginé y el jugador se sintió incómodo, no aceptó la decisión y manifestó su inconformidad. Cuando le dije que se devolviera, que no podía aceptar que llegara tarde y dijo que él renunciaba, que se iba; al otro día ya no vino a entrenar, entonces en esos términos está la situación y por eso no ha vuelto a trabajar”.

-Salida de Deportes Tolima tras dar positivo en una prueba de alcoholemia.

-Multa en Alagoano (Brasil) por indisciplina. El club confirmó que le descontaría el 20% del sueldo tras sorprenderlo en una discoteca cuando no debían estar allí. Por eso mismo Pablo Armero fue excluido del plantel.

-Condenado a dos años de cárcel en Islandia. Según informó el diario Morgunbladid, Manga Escobar fue condenado por abuso sexual tras una audiencia en el Tribunal local de Reikiavik (habría abusado de una mujer en su casa).