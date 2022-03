¿Qué dijo Dudamel de la expulsión de Jhon Vásquez?

Uno de los más sorprendidos con la expulsión de Jhon Vásquez fue Dudamel. ¡Estaba en el lugar el supuesto insulto! “El árbitro me dijo que…”.

Cuando Deportivo Cali estaba buscando cerrar el partido con el 2-1 y ya se jugaba el tiempo de adición, perdió a Jhon Vásquez. Le mostraron tarjeta roja por un aparente insulto que le habría dicho al juez de línea. Hubo una acción en la que el futbolista reclamó la sanción de una falta. No se dio así y habría dicho algo que escuchó el árbitro Edilson Ariza. Por eso la expulsión de la que habló el DT en rueda de prensa.

Rafael Dudamel sobre la expulsión de Jhon Vásquez ante Cortuluá

“Él entró muy bien al partido. Lamento la expulsión. No escuché -no quiero decir que no lo hizo-, pero no escuché que insultara al línea. Si ustedes lo vieron pido excusas”, fue lo primero que respondió el venezolano sobre esa acción al minuto 90+1. Cuando expulsaron al jugador, rápidamente Dudamel se acercó al lugar. Estaba a pocos metros del espacio en el que dirige los partidos.

“Yo estaba cerca y no alcancé a escuchar. Después el árbitro me dijo que incluso se vio claro en la cámara y está todo grabado porque estaba muy cerca del línea. Si es así, bueno, estuvo bien expulsado, pero la verdad no alcancé a escuchar el insulto para la expulsión”, agregó. El argumento de Edilson Ariza y la terna arbitral es ese: Jhon Vásquez habría insultado al juez de línea. La sanción es la tarjeta roja.

La rueda de prensa de Dudamel tras el triunfo sobre Cortuluá (Dimayor)

https://www.youtube.com/channel/UCPFlvAUg0nImOvaYGTuyxLw