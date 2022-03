Presidente de Deportivo Cali y el porqué no se habla de “respaldo” a Dudamel

Marco Caicedo le puso total claridad al tema de Rafael Dudamel en Deportivo Cali. Confirmó que nunca hubo renuncia y explicó que no hay que respaldarlo.

En entrevista en Los Dueños del Balón (Antena 2, RCN Radio), el presidente de Deportivo Cali cerró el tema que ha tomado trascendencia en medios de comunicación y redes sociales con el DT: Rafael Dudamel no se va de Deportivo Cali. Es el DT con el que la escuadra llegó a la décima estrella y el que se encargará de dirigirla a nivel internacional en la Conmebol Libertadores. Punto.

Lo que dijo Marco Caicedo sobre Rafael Dudamel

“El apoyo ha sido total e incondicional. No es que lo estamos respaldando. Esa palabra ‘respaldo’ en el fútbol implícitamente tiene una connotación de que está en veremos. Nosotros no utilizamos nunca esa palabra. Estamos totalmente con el profe Dudamel y vamos a encarar el próximo torneo”, dijo. Se refiere al reto internacional en la Conmebol Libertadores en el que los rivales en fase de grupos son Boca Juniors, Corinthians y Always Ready.

Por eso el presidente agregó: “Él (Rafael Dudamel) tiene una espina en la Libertadores. Todo el equipo la tiene. En el Comité Ejecutivo estamos unidos en darle el respaldo y la confianza a los muchachos y al profe porque sabemos y tenemos una fe de que vamos a tener un gran y digno desempeño en Copa Libertadores”, concluyó.

Con ese panorama se cierra el tema desde lo oficial respecto al entrenador. No hay por qué volver a hablar de una posible salida antes de la fase de grupos del certamen internacional. Es más, el presidente confirmó que “en absoluto se habló de su salida” luego del 3-3 con Atlético Nacional. Es un rumor desmentido.

La entrevista de Marco Caicedo en Antena 2