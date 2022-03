Presidente de Deportivo Cali: “No hay nada que reprocharle a Hárold Preciado”

¿Cómo quedó el tema entre Hárold Preciado y la directiva de Deportivo Cali? El jugador salió hablando con reproches. Ya hay respuesta pública.

Luego de la participación con la Selección Colombia en la Eliminatoria, el goleador y bicampeón con la camiseta verdiblanca no regresó al club. Su paso al fútbol mexicano estaba confirmado. Terminó yéndose, pero no lo hizo en silencio. En entrevista en Zona Libre de Humo Radio dio unas declaraciones reprochando ciertas actitudes del presidente con él.

Lo que dijo Hárold Preciado de su salida de Deportivo Cali

¿No hubo contrapropuesta para que se quedara en Deportivo Cali? “Si al presidente le interesara que me quedara en el equipo, por lo menos tenía que enviarme un mensaje o llamarme a ver qué estaba pasando. En ningún momento pasó eso. Primero salió a dar entrevistas y no a hablar conmigo. Eso me molestó. Él sabe”.

¿Si lo hubieran llamado, hubiera pensado en seguir? “Todo es de hablarlo. No estaba cerrado a la banda para nada. Uno espera que por lo menos el presidente se comunique con uno para ver si hay interés. Pero si no lo muestran, ¿para qué se va a quedar? A él le molestó porque no le dejo ningún peso al club. ¿Qué peso le voy a dejar si fui campeón en 6 meses y soy campeón 2 veces? De los últimos 20 años en Deportivo Cali, ¿qué jugador le ha dado 2 títulos, 7 millones de dólares y 3 millones por Libertadores? ¡No hay! Ninguno. Ellos estaban esperanzados en coger dinero ahora, pero no entiendo por qué. En la prensa vi que estaba molesto porque no le dejaba un peso al Cali”.

¿Que no lo llamara el presidente fue mayor razón para decidir irse? “Sí, tomé la decisión. Si no se les dio por esa gana de comunicarse conmigo es porque de pronto querían otro jugador o no sé. La verdad no sé”.

Lo que dijo Marco Caicedo de la salida de Deportivo Cali

Un mes después de esa entrevista de Hárold Preciado, el presidente de Deportivo Cali se refirió públicamente al tema de su salida. Lo hizo en entrevista en el VBAR (Caracol Radio):

“Nos tomó mal parados la situación de su salida, pero había una cláusula para que él pudiera rescindir cuando quisiera. Si no la firmábamos, no lo hubiéramos podido traer. No hay nada que reprocharle a Hárold. Luego hicimos refuerzos para traer a Yony González, Hárold Santiago Mosquera, Christian Mafla y un volante. Parece que el equipo ya se consolidó. Estamos a tiempo de darle vuelta a la temporada”, concluyó.