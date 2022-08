Presidente lo confirma: ¿Uno o cuántos fichajes?

Está cerca la apertura de inscripciones para jugadores sin contrato y en Deportivo Cali sí habrá novedades. Así lo confirmó el presidente, Luis Fernando Mena. ¿Cuántas?

Es la gran pregunta en un difícil momento para el club. Está último en la tabla de posiciones y tiene esta posibilidad de hacer algún movimiento más en el mercado de fichajes. Desde el 15 de agosto tendrá una semana para sumar agentes libres. Lo hará. Está ese convencimiento y la expectativa respecto a cuántos nombres sumará. Al respecto habló el nuevo presidente del Comité Ejecutivo en entrevista en El Corrillo de Mao.

La confirmación de Luis Fernando Mena sobre el mercado de fichajes del Cali

“Hay algo en la mesa, no son especulaciones. Nombre no hay para decir. Lo vamos a discutir con el Comité Ejecutivo y el profesor Máyer Candelo. No son muchos. No podemos hablar de muchos jugadores. Nosotros hemos logrado una reducción en gastos y no vamos a empezar a volver a aumentar. Vamos a tener en cuenta muchos factores: uno de ellos es que no haya intermediarios”, fue la primera información del directivo.

Y agregó, cuando se le preguntó por las posiciones a reforzar: “El profesor Máyer Candelo quedó de decirnos mañana qué es lo que necesita. Nosotros no vamos a buscar jugadores. Será él el que diga y nosotros revisaremos qué hay en la mesa. Luego, consultar con él. Con su opinión, la del Comité y el Director Deportivo, tomaremos la decisión”. Así que el viernes se tendrá una nueva reunión en la que el DT dirá qué es lo que necesita para reforzar el plantel.

Entonces surge una duda más: ¿Cuántos jugadores van a contratar? La respuesta de Luis Fernando Mena fue clara: “No tenemos para traer dos jugadores. Llegaría un jugador”. Por ende solo sería un movimiento más. Deportivo Cali viene de un mercado de fichajes en el que contrató únicamente a Germán Mera y Kevin Salazar. Ahora se sumaría uno más.

Los nombres que se han filtrado para Deportivo Cali

Dentro de lo que se ha sabido a nivel de prensa y esperando la decisión que exprese Máyer Candelo respecto a la necesidad en el campo de juego, los apuntados para llegar han sido un par de mediocampistas: Daniel Torres y Fabry Castro. ¿Será alguno de ellos o el DT preferirá reforzar otra posición? Se acerca la fecha definitiva.