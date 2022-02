Preciado y “la espinita” con la que se va del Cali porque el presidente “habló mal de él”

Tremenda sorpresa dio Hárold Preciado con sus declaraciones en Zona Libre de Humo. La molestia con el presidente Marco Caicedo es evidente.

¿Qué pasó para llegar a este punto? El goleador bicampeón con el cuadro verdiblanco se refiere a una entrevista que dio el directivo cuando públicamente se conoció la opción que tenía de ir a jugar al Club Santos. La molestia está en lo que él entendió de sus declaraciones y del hecho que haya elegido hablar primero en medios de comunicación y no directamente con él sobre la situación.

Lo que dijo Hárold Preciado y su molestia con el presidente de Deportivo Cali

¿No hubo contrapropuesta para que se quedara en Deportivo Cali? “Si al presidente le interesara que me quedara en el equipo, por lo menos tenía que enviarme un mensaje o llamarme a ver qué estaba pasando. En ningún momento pasó eso. Primero salió a dar entrevistas y no a hablar conmigo. Eso me molestó. Él sabe”.

¿Que no lo llamara el presidente fue mayor razón para decidir irse? “Sí, tomé la decisión. Si no se les dio por esa gana de comunicarse conmigo es porque de pronto querían otro jugador o no sé. La verdad no sé”.

Su situación contractual con Deportivo Cali para que se diera la salida. “En la cláusula había un porcentaje muy pequeño y eso se les pagó. ¿Qué van a pelear ahora? El presidente sale a hablar tirándole todo a uno, como queriendo decir que dejé el equipo tirado”.

¿Se va molesto? “Sí, claro. Queda la espinita. Uno ama al club, siempre quiere al club bien y que salgan a hablar mal de uno, y uno haciendo cosas positivas por el club, eso no está bien”.

