¿Por qué Teo Gutiérrez no estuvo en el primer entrenamiento de Máyer Candelo?

Situación que llamó la atención. ¿Pasa algo con Teo Gutiérrez en Deportivo Cali? Mientras el equipo ya entrena con Máyer Candelo, el capitán está en Barranquilla.

Eso ha dado pie a rumores. Versiones de redes sociales. Nada más que eso, al menos por ahora. Se habló de una posibilidad del regreso de Teófilo a Junior. ¿¡Qué!? Su presencia en Barranquilla, la salida de Miguel Borja del cuadro verdiblanco, la eliminación del Cali de la Sudamericana y el hecho de todavía no haber firmado alguna planilla con el cuadro verdiblanco para la Liga BetPlay II-2022, hacen que se hable de estas cosas.

¿Qué dijo Máyer Candelo de Teo Gutiérrez?

Lo cierto es que el capitán de Deportivo Cali no estuvo en el entrenamiento en el que el nuevo DT inició trabajos. Así que le preguntaron directamente a él sobre esa situación. ¿Es un jugador que va a ser tenido en cuenta por él en su proyecto deportivo? Hay que recordar que Teófilo Gutiérrez tiene contrato con Deportivo Cali hasta finales de 2023.

“De Teo Gutiérrez sé que lo que el presidente me habló. Tiene permiso de unas cosas personales que tiene con su familia en Barranquilla, pero regresa mañana en la mañana. Hasta el momento, sí, cuento con él. Acá no se ha hablado de Teófilo para nada. No hay rumores de que se pueda ir. Sé que tiene un permiso de la presidencia”, explicó Máyer Candelo en entrevista en el VBAR (Caracol Radio).

Así que dentro de lo oficial, Teo Gutiérrez está en Barranquilla resolviendo asuntos personales y a partir del lunes empezará prácticas con Máyer Candelo de cara al debut en la Loga BetPlay II-2022. Deportivo Cali juega el próximo jueves ante Deportes Tolima. Él sería de la partida.