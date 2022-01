¿Por qué no llegó a Deportivo Cali? Respondió Andrés Ibargüen

Andrés Ibargüen, después de marcarle, confirmó que sí tuvo acercamientos para llegar a Deportivo Cali. ¿Qué pasó?

Ese fue uno de los movimientos más importantes de los que se habló en el mercado de fichajes para Deportivo Cali. La opción existió. El jugador quedaba libre tras su experiencia en México jugando para el Club América y Santos Laguna. La idea era volver al fútbol colombiano. Tuvo posibilidades. Una de ellas fue la propuesta del cuadro verdiblanco al que ahora enfrentó y al que le anotó para que Deportes Tolima ganara.

Laa respuesta de Andrés Ibargüen sobre el fichaje fallido en Deportivo Cali

“En cuanto a que se dé o no cuando había interés de Deportivo Cali, no era la única propuesta que tenía. Tenía diferentes. Hubo un acercamiento. Mi representante manejaba la situación. Sabía lo que yo quería y hasta dónde podía estirarme. No se pudo dar con ellos ni con otros equipos. Yo hice mi elección con ayuda de mi familia y grupo de trabajo”, empezó diciendo en rueda de prensa luego del 0-1 en la Liga BetPlay I-2022.

Y agregó: “Tomamos la decisión de venir a Deportes Tolima donde ya conocíamos. El profe quería tenerme en su grupo de y trabajo. El senador Gabriel Camargo y el club hicieron un esfuerzo grande para que llegara. Yo también hice un esfuerzo grande porque conozco la institución. Me dio la oportunidad de debutar en Primera División y siempre he dejado una parte de mi corazón en los equipos en los que he estado. Siempre trato de hacer mi trabajo en el club que esté”.

Para finalizar y nuevamente al referirse al cuadro verdiblanco, dijo: “De pronto la gente lo toma a mal o toma represalias como si uno tuviera algo en contra y no. Deportivo Cali es una gran institución. Cualquier jugador quisiera estar ahí, como hay muchas instituciones grandes en Colombia. Las cosas no se dieron. Ahora estoy en Deportes Tolima. Eso ya pasó. Estoy enfocado en volver a retomar mi nivel. De a poco lo voy tomando, siempre para el servicio del colectivo”.

La rueda de prensa de Andrés Ibargüen (Dimayor)