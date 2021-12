¿Por qué Dudamel dice que Teo Gutiérrez lo hizo mejor entrenador?

Una explicación sin desperdicio. Humildad pura del DT de Deportivo Cali: “Teo Gutiérrez al principio me condicionaba la parte táctica pero…”.

Cuando llegó a dirigir a Deportivo Cali, Rafael Dudamel se encontró con un plantel en el que Teo Gutiérrez ya se estaba destacando. Fue un futbolista que arribó al club por iniciativa del presidente Marco Caicedo y con el visto bueno del DT Alfredo Arias. Luego el entrenador venezolano tuvo la tarea de dirigirlo y ha sido de lo mejor que la he pasado en esta experiencia. Así lo explicó en entrevista en Win Sports.

Rafael Dudamel y todos los elogios para Teo Gutiérrez

“Teo es una maravilla, Teo es un jugador fantástico. Cuando llegamos teníamos expectativa y hasta incertidumbre respecto a cómo iba a ser el comportamiento de Teófilo y el manejo con él. Por mis experiencias vividas a su lado, no solo tengo palabras de admiración. Ha sido un crack en su manera de entrenarse, ni qué decir de la manera de jugar y sobre todo en su forma de cómo llevar el liderazgo. Él sabe la ascendencia que tiene sobre el plantel, cómo les exige y cómo les da el ejemplo”, empezó diciendo el DT.

Luego agregó: “Dentro de tantas conversaciones, te puedo decir que al principio sentía que Teo Gutiérrez condicionaba mi trabajo táctico. ¿En dónde lo pones? ¿Media punta, detrás del atacante, por banda partiendo hacia adentro? Él entiende mucho el juego. Con una indicación sabe lo que uno quiere, cómo lo hace él y cómo hace que los compañeros lo desarrollen”.

Y para concluir dijo: “Teo al principio me condicionaba la parte táctica pero después, conociéndole y entendiéndolo, me ha hecho un mejor entrenador porque es cómo sacarle el provecho a tus mejores hombres. No puede estar por fuera. Difícilmente lo dejas afuera de un equipo inicialista. Tiene que estar en camilla y aun así tienes que amarrarlo y buscar cómo colectivamente potenciar al resto con la presencia de él”.

Las declaraciones de Rafael Dudamel en Win Sports