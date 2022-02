¡Otra vez Andrés Ibargüen marcándole a Deportivo Cali!

Qué problema tiene Deportivo Cali cuando enfrenta a este jugador al que, curiosamente, buscó fichar a principio de año. No pudo y hoy lo sufre.

Son 3 goles los que le ha hecho Andrés Ibargüen a Deportivo Cali. Con Atlético Nacional le hizo uno en la final de 2017, el día en que el cuadro verdolaga remontó en el Atanasio Girardot. Y ahora, en 2022 cuando regresó de su experiencia en México, van 2 en 2 partidos. ¡Y los dos en el estadio del cuadro caleño! Lo hizo en el juego de la Liga BetPlay (triunfo 0-1) y repitió en la Superliga.

¿Por qué no llegó a Deportivo Cali?

“En cuanto a que se dé o no cuando había interés de Deportivo Cali, no era la única propuesta que tenía. Tenía diferentes. Hubo un acercamiento. Mi representante manejaba la situación. Sabía lo que yo quería y hasta dónde podía estirarme. No se pudo dar con ellos ni con otros equipos. Yo hice mi elección con ayuda de mi familia y grupo de trabajo”, empezó diciendo en rueda de prensa luego del 0-1 en la Liga BetPlay I-2022.

Y agregó: “Tomamos la decisión de venir a Deportes Tolima donde ya conocíamos. El profe quería tenerme en su grupo de y trabajo. El senador Gabriel Camargo y el club hicieron un esfuerzo grande para que llegara. Yo también hice un esfuerzo grande porque conozco la institución. Me dio la oportunidad de debutar en Primera División y siempre he dejado una parte de mi corazón en los equipos en los que he estado. Siempre trato de hacer mi trabajo en el club que esté”.

Para finalizar y nuevamente al referirse al cuadro verdiblanco, dijo: “De pronto la gente lo toma a mal o toma represalias como si uno tuviera algo en contra y no. Deportivo Cali es una gran institución. Cualquier jugador quisiera estar ahí, como hay muchas instituciones grandes en Colombia. Las cosas no se dieron. Ahora estoy en Deportes Tolima. Eso ya pasó. Estoy enfocado en volver a retomar mi nivel. De a poco lo voy tomando, siempre para el servicio del colectivo”.

El festejo de Andrés Ibargüen por su nuevo gol a Deportivo Cali (Win Sports)