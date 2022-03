Michael Ortega a los hinchas de Deportivo Cali: “Tienen que revisarse”

Así de claro lo dice Michael Ortega antes del clásico. Pidió el apoyo de los hinchas de Deportivo Cali que, dice él, no se ha sentido tras el título.

Su llamado de atención a la afición verdiblanca lo hizo públicamente en entrevista en Los Dueños del Balón (Antena 2, RCN Radio). Luego de jugar un muy buen segundo tiempo en Santa Marta frente a Unión Magdalena y previo al clásico con América en condición de local, el canterano campeón y uno de los capitanes del plantel actual, habló de lo que cree que está pasando con los hinchas del cuadro verdiblanco.

Michael Ortega y su llamado de atención a la hinchada de Deportivo Cali

“Ojalá que en el clásico la gente nos pueda acompañar, nos pueda apoyar porque lastimosamente uno entiende al hincha y el apoyo no lo hemos recibido después de salir campeón. No estamos hablando después de varios partidos perdidos. Desde el primer partido con Tolima no nos apoyó. Ellos también tienen que revisarse”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Soy de la cantera, amo al club, los respaldo, a los compañeros les hablo de la grandeza del club, pero la hinchada… por favor. Tiene que entender que nosotros conseguimos el título fue por ellos. El partido con 10 contra Nacional siempre nos apoyaron. Tienen que entender que el equipo necesita de ellos 100% y que podemos salir del bache que tenemos es con ellos apoyándonos también y no tirándonos encima todas las cosas”.

Por eso espera que luego de la victoria ante Unión Magdalena y a la espera de un clásico muy importante, cambie el escenario con la afición. ¡Quiere un apoyo masivo en el clásico! Y para eso, Michael Ortega también dice que “el equipo ha estado con la mente arriba, fortalecido y con ganas de salir adelante”. Tiene escaso margen de error. Deberá ganar gran parte de lo que tiene en el calendario y el clásico es parte más que importante.

Lo que dijo Michael Ortega de la hinchada de Deportivo Cali (Antena 2)