Marco Caicedo responde sobre su supuesta renuncia. ¿Se va del Cali?

Luego de la eliminación en Conmebol Sudamericana, la información alrededor de Deportivo Cali apunta a nuevas salidas. ¿Renunció el presidente Marco Caicedo?

Esa información surgió a través de periodistas que informaron lo que habría sucedido tanto en el camerino del estadio en Arequipa como en la concentración del equipo en Perú. Allí, tras la caída con FBC Melgar y una nueva eliminación en el año (se suma a la Copa BetPlay, Liga, Superliga y Libertadores), el presidente habría comunicado la decisión de no continuar en el cargo.

¿Qué se sabe sobre la supuesta renuncia de Marco Caicedo?

Al no ser algo oficial comunicado por el club todavía, lo que surgen son más versiones. Y uno de los periodistas que ha ofrecido una respuesta del presidente de Deportivo Cali, ha sido César Polanía, editor de deportes del diario El País. Él, a través de su cuenta en Twitter, compartió la respuesta que tuvo del directivo sobre el tema.

“Pregunté a Marco Caicedo sobre supuesta renuncia a presidencia de Deportivo Cali. Esto contestó: ‘No me voy a precipitar. Aquí lo importante no soy yo, sino la institución. Aparentemente, si me voy, colapsa la institución, como los jugadores más importantes. No lo voy a permitir’”.

Así que se trata de un tema que se mantiene en vilo. Lo otro que se sabe es que Deportivo Cali tendrá rueda de prensa en la mañana del viernes. Allí se haría oficial la decisión de Marco Caicedo que terminaría de analizar en las horas en curso y, quizá, se dé alguna novedad respecto al nuevo entrenador del equipo profesional.