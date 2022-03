Los mejores recuerdos de Teo Gutiérrez en la Bombonera

Teo Gutiérrez en partidos en la Bombonera ha hecho de todo. Y por lo que deparó el sorteo de la Libertadores, allí volvería con la camiseta de Deportivo Cali.

El cuadro verdiblanco hace parte del grupo en el que competirá con Always Ready (Bolivia), Corinthians (Brasil) y Boca Juniors (Argentina). Ese último es un rival especial para Teófilo por su pasado en River Plate. Allí creó un sentimiento por el que ha nacido una rivalidad especial entre él y el club dueño de la Bombonera. Lo demuestra partido a partido.

-Escupitajo al árbitro Néstor Pitana (2011). Jugando para Racing Club, reclamó porque no le pitaron un penalti. Lo hizo airadamente. Fue amonestado y en el alegato con el árbitro, lo escupió. Salió con tarjeta roja.

-Triunfo con River Plate. Uno de los tres superclásicos que jugó en cancha de Boca terminó en victoria. Teo hizo el pase para el gol de Manuel Lanzini y en el festejo estuvo bailando de cara a una de las tribunas. Durante el partido estuvo haciendo los gestos que no pasan inadvertidos. El silencio a la afición y el aparente mal olor que se siente en el estadio.

-Festejo haciendo la banda de River sobre la camiseta de Rosario Central. Marcó un gol para empatar el juego y en el festejo desató la molestia de miles de aficionados. Los jugadores locales increparon al árbitro, lo presionaron y el delantero colombiano se fue expulsado.

Después de ese último y muy recordado episodio en 2016, Teo Gutiérrez estuvo jugando una vez más en la Bombonera. Lo hizo con Junior por la Conmebol Libertadores 2018. Ese día disputó 72 minutos. Salió por cambio natural para darle paso a Jonatan Álvez. Ese día ganó Boca por 1-0. Ahora podría volver a dicho estadio, pero defendiendo la camiseta de Deportivo Cali. Saber que tiene esa posibilidad desató un alocado festejo que compartió en su cuenta en Instagram.

😂 This is how the Deportivo Cali players REACTED when they found out they were going to play Boca in the 2022 Copa Libertadores. Teo Gutiérrez returns to La Bombonera. 👀🇨🇴 pic.twitter.com/hlFSqBMzGu

— Fanatiz (@fanatiztv_en) March 25, 2022