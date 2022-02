Lo que le espera al Tolima en el estadio Deportivo Cali, según Teo Gutiérrez

Allí arrancará la Superliga y Teo Gutiérrez tiene claro que eso le servirá al local. Habló de lo que sienten los rivales allí y de la ventaja que suele dar el Tolima.

Teófilo acudió a la rueda de prensa previa al primer partido de este certamen en compañía de Rafael Dudamel. Respondió 3 preguntas y en ellas hubo mensajes para el rival de turno. Nuevamente el cuadro verdiblanco definirá un título ante Deportes Tolima. El anterior se lo ganó. Así fue como se consiguió la décima estrella en la historia del conjunto caleño.

Respuestas de Teo Gutérrez en rueda de prensa de la Superliga

-“Los momentos difíciles los pasan todos los equipos. El carácter que tiene este equipo y su personalidad no las va a cambiar. Tampoco la entrega y la alegría por jugar al fútbol que nos caracteriza. Este es el Deportivo Cali. El plantel, los que ya no están, ya no están. Estamos pensando en lo que viene y darles la confianza que necesitan para acoplarse. Vi buenas sensaciones con los compañeros nuevos. Buena predisposición y eso me deja tranquilo. Vamos por esa senda de triunfo”.

-“Es una final. La vamos a jugar con mucho carácter y personalidad. Siempre en el estadio del Cali se siente la presión. Esperamos que sea un lindo espectáculo y que la gente pueda disfrutar. Las finales no se juegan todos los días. Queremos conseguir ese objetivo lo más pronto”.

-“Con la gente de Deportes Tolima nos conocemos mucho. Hemos jugado muchas finales. Ellos me conocen y bueno, creo que va a ser un lindo partido. El Cali está acostumbrado y se va a acostumbrar a jugar finales. De eso no hay duda. Sabemos cuáles son sus debilidades. Emocionalmente ellos dan muchas ventajas. Es un equipo muy táctico, bien parado. Después, nuestro fútbol nos va a llevar a conseguir en estos primeros 90 minutos esa idea de juego que quiere el profe y que los compañeros puedan darle al equipo. Tenemos que asumir ese rol dentro de la cancha y con nuestra capacidad, desenvolver lo mejor para nosotros. Conseguir el fútbol que queremos para poder hacer goles”.