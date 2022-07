Lo que dijo Dudamel sobre Ítalo Montaño y las formas por las que se sintió irrespetado

El episodio Ítalo Montaño quedará relacionado con la salida de Rafael Dudamel de Deportivo Cali. Él no pidió su fichaje y los directivos quisieron hacerlo.

Ese fue un quiebre importante del que el DT habló en entrevista en Saque Largo (Win Sports). Fue un episodio que empezó en la mañana del miércoles. Al DT le llegó la confirmación de esa intención que tenía el Comité Ejecutivo de fichar a Ítalo Montaño (extremo zurdo que estaba jugando en la Segunda División en Croacia). Él desconocía al jugador y a partir de ahí entendió que ese había sido un gesto con el que empezaba una falta de respeto hacia su figura como entrenador.

Todo lo que dijo Dudamel sobre el episodio con Ítalo Montaño

– “En el tema de los fichajes siempre mostré ser paciente, flexible y comprender la situación financiera del club. Nunca fui intransigente ni impositivo. Siempre conversamos (…). Así venía sucediendo todo. Ahora, cuando tú te levantas una mañana y encuentras un mensaje en el que te dicen que está cerrado tal jugador (Ítalo Montaño)… yo no tenía la menor idea. Y dije, ‘bueno, se fue Jhon Vásquez. Lo normal es que llegue un extremo en la derecha’. Entonces, la alternativa a llegar (Ítalo) era un extremo por banda izquierda cuyo último partido había sido hace 60 días y que había presentado exámenes médicos en otro club. Más sorpresa cuando me dicen que de acuerdo a los exámenes que había presentado en Deportivo Cali, había llegado con un sobrepeso de 8 o 9 kilos. Entonces decía, ‘¿en qué realidad tenemos que convivir?’. Esas formas profesionalmente creo que son inadmisibles”.

– “Sobre el jugador que estaba por llegar al club (Ítalo) y ahora tengo entendido que no llegará, hay formas. No pongo en discusión la capacidad del futbolista. No lo conozco y por ende, no lo había pedido. Lamento que Ítalo Montaño al que, sin conocerlo, lo respeto, tenga que verse involucrado en un episodio tan amargo como este. Pero esas formas te marcan un accionar. Cuando ya se pierde el respeto hacia la figura del entrenador, ahí ya el horizonte queda marcado muy claro de que las cosas no terminan bien”.

– “Fui sincero y lo dije en la rueda de prensa: no voy a discutir las condiciones del jugador porque no lo conozco. Es una expresión sincera. Una cosa es decir que no lo conozco y otra decir que es un desconocido. Es otra interpretación. Dije que no lo conozco y no lo pedí. Lamento que sin conocerlo, Ítalo Montaño quede en el medio de la situación”.

– “Ojalá algún día pueda conocerlo y pedirle disculpas porque se ha visto envuelto en este tema. Pero eso no es lo importante. Acá hay que apartarlo a él. No se ha visto expuesto para nada. Su capacidad y su condición no han estado en tela de juicio. Mi manifestación estuvo en las formas. Eso está muy claro. Sería una irresponsabilidad de mi parte enjuiciar a un chico al que no conozco. No puedo emitir un concepto de un chico que nunca vi jugar”.