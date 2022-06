Lo que costaría Dayro Moreno: “Deportivo Cali esa plata no la tiene, pero…”

Deportivo Cali sondea la opción de fichar a Dayro Moreno. Otra vez está en eso y se encontró una situación económica que sabría cómo sortear si es que se decide a ir por él.

Es diferente ficharlo ahora que cuando lo intentó a principio de año. En ese momento el goleador estaba libre. Recientemente había salido de Oriente Petrolero en Bolivia. Buscaba regresar al fútbol colombiano. Tuvo acercamientos pero la decisión que se tomó en el club fue ir por Agustín Vuletich. Hoy la intención es cambiar. Negocia la salida del argentino para poder fichar a Dayro Moreno. El tema es que el goleador tiene contrato vigente con Atlético Bucaramanga y para terminarlo quien lo quiera debe asumir una cifra muy importante.

Las cifras que se manejan respecto a la contratación de Dayro Moreno

Es versión publicada por el diario El País, luego de hablar con uno de los directivos de Deportivo Cali: “Dayro Moreno le vale al Cali $600 millones de aquí a noviembre o diciembre que terminaría su contrato. Deportivo Cali esa plata no la tiene. Por eso estamos en la búsqueda de unos patrocinadores que nos puedan ayudar con eso. Si logramos lo de los patrocinadores, Dayro podría venir, de lo contrario no”, dice la publicación citando las palabras del directivo.

El futbolista firmó con Atlético Bucaramanga hasta final de 2022. Su salida requiere el pago de una indemnización que, sumada al salario, llega a esa cifra mencionada. La idea sería cubrirla de la misma forma en que se logró fichar a Hárold Preciado hace un año. Lo que tiene todo detenido es el proceso de conseguir ese recurso y el hecho de que la decisión aún no está tomada respecto a ir por él o no.

Lo que dijo Dayro Moreno sobre su futuro

Habló en rueda de prensa luego del partido ante Millonarios en el que marcó su gol número 13: “Para nadie es un secreto. Desde que llegué a Bucaramanga, siempre lo expresé. Desde que aterricé me han hecho sentir como si llevara muchísimos años acá en el equipo y la ciudad. El cariño que tiene la gente hacia mí y yo hacia la gente, me llena de orgullo. Por eso cada partido salgo a jugarlo como una final. Esto me motiva muchísimo como jugador profesional”.

Luego agregó: “En Bucaramanga estoy muy contento, feliz. Es una ciudad que me acogió muy bien. Dios quiera seguir acá haciendo buenos frutos. Es un equipo, una ciudad y una hinchada que se lo merece. Estoy sorprendido por el espectáculo que hicieron en cuadrangulares. Dios quiera se dé la oportunidad de seguir acá a lograr lo que nos trazamos: clasificar a un torneo internacional”.

Finalmente y para cerrar el tema dijo: “En este momento debo tomar las cosas con calma porque tuvimos un semestre muy complicado y de mucho estrés porque tuvimos altibajos. Voy a tomarme unos días de vacaciones con la familia, tomar un nuevo aire y hablaré con el presidente a ver qué se puede solucionar a futuro. Sí les puedo decir que estoy muy contento. Lo que me hicieron hoy en la despedida en el estadio me llena de orgullo. Esperar. Encontré un grupo muy bueno. Hay buen material para que este equipo sea grande. Dios quiera que las cosas se den de la mejor manera, en beneficio para mí y para el club”.