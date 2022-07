Lo primero de Pedro Sarmiento tras la salida de Dudamel

Deportivo Cali empezó una nueva búsqueda de entrenador y hay una versión que habla sobre el posible regreso de uno de sus campeones: Pedro Sarmiento.

Él fue el DT en la octava estrella del equipo verdiblanco. Aquella de 2005 que se logró con Hugo Rodallega, Blas Pérez, Cocho Patiño, Ricardo Ciciliano, Jaime Riveros, Caracho Domínguez, Nelson Rivas, Jámison Olave, entre otros, llegó con el antioqueño al mando. Ahora que se busca el reemplazo de Dudamel, algunos apuntan a él nuevamente como posibilidad.

La primera respuesta pública de Pedro Sarmiento

El DT de 65 años atendió una entrevista en Los Dueños del Balón (Antena 2, RCN Radio) en la que habló del tema: “Deportivo Cali es uno de los equipos grandes del fútbol colombiano. Obviamente sería una oportunidad muy buena y muy bonita para volver a trabajar”, dijo el DT cuya última experiencia profesional la tuvo en 2019 al frente de Unión Magdalena (8 puntos en 11 partidos).

Eso sí, agregó: “No me ha llamado nadie. Es cosa de ustedes (los periodistas del programa) que ahora están haciendo presente esa situación. No he hablado con nadie (…); he estado muy pendiente. Vi el último partido (vs. Melgar en Sudamericana). A mí Deportivo Cali no me chocó. Infortunadamente entraron los dos pelados y los expulsaron”, dijo.

Pedro Sarmiento sobre Deportivo Cali