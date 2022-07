La sinceridad de Máyer: “Hay que mejorar mucho, mucho”

Hubo derrota en el debut de Máyer como DT de Deportivo Cali. Tras 4 días de entrenamiento, el equipo empezó a competir y mostró muy poco de lo que él pretende.

Por eso luego del 2-0 en Ibagué, cuando le preguntaron por los aspectos a mejorar, respondió: “Hay que mejorar mucho, mucho. La idea que queremos es tener la pelota, jugar bien y proponer. Hoy no fuimos claros con la pelota. No entregábamos dos pases seguidos, pero eso es de trabajo. No es de un día. Llevo 4 días apenas intentando darles la idea de lo que queremos. Esto es de trabajo diario para llegar a lo que queremos conseguir nosotros como entrenadores del equipo y para que nuestro equipo pueda jugar bien”.

Todo lo que dijo Máyer Candelo en rueda de prensa

-“Desafortunadamente, también lo que dije: una expulsión te daña todo. Estábamos jugando ante un gran rival, el mejor de Colombia en este momento. Es un equipo que lleva una regularidad de muchos años y eso hace que ya tengan una idea de juego. Nosotros quisimos ser valientes. Con uno menos los jugadores se esforzaron, dieron lo mejor de ellos, pero no nos alcanzó”.

– “Tengo muy buenos jugadores. Técnicamente somos un equipo muy bien dotado. Quiero explotar esa condición técnica que tiene mi equipo para intentar jugar y proponer. Más que la presión del Tolima, hoy era la imprecisión de mis jugadores que al querer pasar, errábamos en los pases y eso nos hacía ver mal. Los jugadores lo intentaron. Lo que pase es culpa mía porque es lo que yo les quiero enseñar. El resultado, con uno menos se nos hizo difícil voltearlo y más con la imprecisión. Vamos a seguir trabajando y mejorando. Tenemos mucha fe en los jugadores. Creemos en ellos y vamos para adelante. No queda otra”.

– “Esto es de paciencia. No es fácil. Esto es un camino largo y culebrero. Nos vamos a encontrar cosas como la de hoy. La idea la vamos a plasmar. Vamos a intentar jugar bien para darle alegría a nuestros ellos. Queremos que confíen y crean. Todos podremos sacar este equipo adelante. Es lo único que les podemos decir: apoyen lo que vamos a hacer que al final nos vamos a abrazar todos”.

– “No vamos a cambiar la idea por un resultado. Seguiremos trabajando para llegar lo más rápido posible a lo que queremos. Lo que se viene es una semana larga para trabajar y seguir plasmando lo que queremos. Ojalá con Medellín mejoremos más de lo que hicimos hoy y podamos tener un buen resultado para que en nuestra casa todos los puntos queden siempre”.