La respuesta de Dudamel cuando le pidieron un mensaje a los hinchas del Cali

Deportivo Cali volvió a perder en condición de local. Salió abucheado de la cancha y al respecto Rafael Dudamel decidió disculparse.

El DT con el que el equipo ganó la décima estrella, hoy en día lo dirige en una campaña en la que escasean los triunfos. Deportivo Cali perdió la Superliga. Está penúltimo en la tabla de la Liga luego de 17 jornadas. Arrancó la Copa perdiendo en condición de local con un equipo de Segunda División y empezó la Libertadores con triunfo y derrota. ¿Qué decirle al hincha?

De Rafael Dudamel para los hinchas de Deportivo Cali

-“Al hincha hoy en día lo único que le podemos ofrecer son nuestras más sinceras disculpas porque de resto no le interesa nada. Hoy no tenemos ninguna carta de presentación ante el hincha. Nuestra única tienen que ser los triunfos y lamentablemente hoy es lo que no estamos logrando”.

-“Al hincha no le interesa nada diferente a ganar porque hablarle hoy de la manera como trabajamos, como nuestros jugadores se esfuerzan, y después no ganar… el trabajo pierde toda credencial si no hay resultados. Como también en muchas otras ocasiones hay equipos que pueden trabajar poco y ganan, al final el resultado es lo que marca la diferencia y permite tener la cara en alto”.

-“Nosotros sencillamente tenemos que reconocer que tenemos una enorme vergüenza y que nos debemos seguir dedicando a fondo como diariamente lo hacemos. Ojalá pronto podamos fluir en nuestro juego y que todo ese esfuerzo se vea reflejado en triunfos”.